‘Super Mario Galaxy la película’ recauda 1.000 millones de dólares. Superó a ‘Michael’

Según datos de la web Box Office Mojo, el filme ha recaudado 428,5 millones en Norteamérica -Canadá y Estados Unidos- y 571,5 millones en el resto de mercados desde su estreno el pasado 1 de abril.

‘Super Mario Galaxy Movie’ o ‘Super Mario Galaxy, la película’ tuvo un presupuesto de 110 millones de dólares, un precio relativamente bajo para una película de animación. La película anterior de la franquicia fue un fenómeno y llegó a recaudar cerca de 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

El exitoso largometraje cuenta con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key y Jack Black, que también protagonizaron la primera entrega, y que suma en esta película las voces de Donald Glover, Glen Powell y Benny Safdie.

Las películas más taquilleras en lo corrido del 2026

La cinta inspirada en el personaje de la saga de Nintendo es la que más ha recaudado en 2026. Le siguen ‘Michael’ con 888 millones de dólares, ‘Project Hail Mary’ (‘Proyecto Salvación’) con 679 millones y ‘The Devil Wears Prada 2’, en español, ‘El diablo viste a la moda 2’, con 663 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

La taquillera entrega sigue a Mario y sus amigos viajan al espacio y se unen a Rosalina y Yoshi para frustrar los malvados planes de Bowser, Bowser Jr. y Wario.

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