Takashi Yamasaki, director de ‘Godzilla Minus Zero’: "Sentí que la pantalla no aguantaría"

El director japonés Takashi Yamasaki tenía el reto de crear una historia centrada en el drama humano y mostrar en ella que las acciones de los hombres tienen relación directa con los monstruos y, a su vez, lo que hagan estos últimos tiene efecto directo en los humanos. El trabajo fue retador, pero el resultado lo dejó satisfecho.

¿Cuál fue su enfoque como director para esta película? ¿Fue diferente al de otros trabajos que ha dirigido?

"A todos les encantó ‘Godzilla Minus One’, así que sentí que no podíamos decepcionarlos con la secuela, por lo que me esmeré mucho. Dicho esto, mi estilo fundamental no cambió tanto. Afortunadamente, nuestro presupuesto aumentó un poco (risas), así que eliminé las limitaciones en ciertas expresiones que antes me había reprimido, donde solía pensar: "No debería hacer más que esto". Creé muchas situaciones un tanto egoístas y me permití trabajar con más libertad de lo habitual. Aunque durante el proceso de CGI, todo se volvió en mi contra y lo pasé mal (risas)".

¿Qué quiere decir específicamente con “egoísta”?

"La frecuencia de los cambios de escena es asombrosa. Hay muchísimas situaciones diferentes. Por ejemplo, solo en Ginza, como hay varias personas dispersas por esa gran área y moviéndose por distintos lugares, tuvimos muchos decorados construidos exclusivamente para una sola escena o un solo corte. También hice tantos aviones como quise (risas). Normalmente, incluso traer un solo avión es una tarea enorme, pero construimos varios decorados para el interior, así que pude darme el lujo de ser bastante extravagante".

¿Qué ha tenido la mayor influencia en usted a lo largo de su carrera cinematográfica? En particular, ¿afectaron esas influencias a esto? ¿La película también?

"Hubo un año de ensueño cuando ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’ y ‘Star Wars’ llegaron a Japón al mismo tiempo, seguido de una era en la que películas legendarias de ciencia ficción de las que todavía se habla hoy en día, como ‘Alien’, ‘Regreso al futuro’ y ‘Blade Runner’, llegaron una tras otra. Habiendo vivido eso durante mis años más formativos, desde la escuela secundaria hasta principios de la preparatoria, he llevado esas sensaciones conmigo desde entonces. Con respecto a Godzilla esta vez, la hice con el deseo de que los jóvenes de hoy experimentaran la misma conmoción y emoción que sentí en aquel entonces. Por esa razón, abordé la producción priorizando no solo la historia sino también el impacto que transmiten las imágenes".

Publicidad

Los desafíos de ‘Godzilla Minus Zero’

Esta es la primera producción japonesa filmada para IMAX. ¿Qué enfoque adoptaron con este formato y qué desafíos enfrentaron?

"Sentí que la pantalla no aguantaría a menos que creáramos el mundo con mucha más meticulosidad, así que dedicamos muchísimo trabajo al modelado CG, a los detalles más finos de los decorados y a las expresiones de los personajes. A lo que presté especial atención fue a hacer que el público sintiera el "viento" al rodar escenas exteriores en un plató. Como un plató grande impide que el viento llegue a todas partes, preparamos ventiladores enormes, los pusimos en marcha a baja velocidad e ideamos formas de agitar sutilmente la ropa de los personajes. Eso nos permitió expresar la atmósfera exterior de forma efectiva, pero, naturalmente, el ruido de los ventiladores se captó, lo que nos obligó a redoblar los diálogos en la postproducción. Fue duro para el reparto y el equipo, pero al ver el metraje final, conseguimos capturar dramáticamente una atmósfera exterior incluso en un plató, así que me alegro de haberlo hecho. Como IMAX transmite hasta el más mínimo detalle, fui consciente de la importancia de agudizar nuestro enfoque dentro del entorno práctico de acción real. Además, debido al gran tamaño de la pantalla, decidir composiciones de fotogramas que funcionaran independientemente de si se proyectaba en CinemaScope, IMAX estándar o IMAX completo fue extremadamente difícil, aunque fue una experiencia interesante".

Publicidad

¿Cuál fue el mayor desafío al que se enfrentó durante el rodaje?

"Mantener todo el encuadre en un estado de "cielo nublado" en todo momento fue extremadamente difícil. Dado que el monstruo llega con nubes oscuras, no podía hacer sol. Sin embargo, durante los rodajes en exteriores, hubo muchos días soleados, y los cielos nublados ideales eran escasos. Eso no nos dejó otra opción que rodar en un plató, pero tuvimos que reproducir escenas de gente corriendo o conduciendo coches en una vasta área de ruinas bajo un cielo continuamente nublado. El único terreno de estilo exterior que pudimos preparar fue un "espacio pavimentado de 20 m x 8 m", así que lo aprovechamos al máximo. Cambiando la decoración y la ubicación de los escombros, o haciendo que pareciera que estaba cerca de varios edificios, filmamos a la gente corriendo frenéticamente mientras que cada corte parecía una ubicación diferente. Me di cuenta de lo difícil que es controlar el clima, pero como el metraje final parece que la cámara se movió por muchos lugares, lo considero un éxito".

Publicidad

¿Ganar el premio Óscar a los mejores efectos visuales por ‘Godzilla Minus One’ influyó en su enfoque de los efectos visuales para esta película? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias?

"Entré convencido de que, si me obsesionaba con el premio, fracasaría. Ganar fue una experiencia maravillosa y un momento excepcionalmente raro, pero cuando estábamos haciendo ‘Godzilla Minus One’, no pensábamos en premios en absoluto. Centrarnos en eso nublaría nuestra percepción, así que, sin ser consciente de ello, solo pensé en volcar todas nuestras habilidades en crear efectos visuales que realzaran la película. Por lo tanto, el enfoque fue idéntico al de la película anterior. La forma en que nos esforzamos en el proceso de efectos visuales determina la calidad, así que realizamos una investigación exhaustiva para filmar escenas que normalmente no se podrían capturar, utilizando al máximo ideas y trucos. Ese proceso es un entretenimiento para nosotros, y cuando algo filmado con métodos absurdos termina siendo una toma genial, es la máxima felicidad".

Publicidad

Luego de la película anterior, ¿cómo dirigió al equipo de efectos visuales de ‘Godzilla Minus Zero’?

"Afortunadamente, el número de personas aumentó ligeramente hasta alrededor de 50, y lo abordamos con un equipo más grande, más de lo habitual. Sin embargo, hay una enorme cantidad de efectos. Esta vez, debido a la presencia de dos monstruos gigantes, las animaciones de efectos se suceden por doquier. Hay representaciones del cielo, escenas oceánicas y una abundancia de misteriosos rayos y haces de calor. Por lo tanto, también esta vez, permanecí en el set, agotado, dando instrucciones en tiempo real como: ‘hagamos esto aquí’, para reducir el tiempo de espera hasta la toma de decisiones, manteniendo nuestro enfoque convencional. Me di cuenta dolorosamente de que el crecimiento del equipo no significa que el trabajo se vuelva más fácil; más bien, lo que intentamos lograr simplemente se vuelve más complejo".

Publicidad

¿Cómo se equilibran los tres roles de guionista, director y jefe de efectos visuales en el proyecto en su conjunto?

"El rol dominante varía según la fase de producción. Al principio, el guionista tiene un papel destacado, y una vez que el proyecto avanza, el director pasa a ser el protagonista. En ese contexto, la dependencia de los efectos visuales aumenta, convirtiéndolos en indispensables para expresar elementos que no existen en este mundo.

Publicidad

Luego, durante las etapas finales de producción, el equipo de efectos visuales (VFX) demuestra su mayor protagonismo. Sin embargo, personalmente no separo estas tres tareas, sino que las considero como una sola: la realización cinematográfica. Por lo tanto, lo abordo con la sensación de que el énfasis cambia naturalmente dependiendo del período en el que me encuentre".

¿Cómo coordinaron con los equipos de efectos visuales y sonido para llevar al segundo monstruo a la pantalla?

Publicidad

"Informé al personal desde el principio que aparecería un monstruo enemigo, explicando que la interacción entre los monstruos era crucial. Con la aparición de dos monstruos, es inevitable que se produzcan combates destructivos e intensos. En la era de “Suitmation”, las escenas donde se acercan se muerden y se infligen daño eran difíciles, pero esa es una fortaleza que se logró precisamente gracias a la tecnología digital. Por eso, la batalla entre Godzilla y el monstruo enemigo se convirtió en una feroz contienda física sin precedentes. El resultado fue un final muy novedoso y satisfactorio para mí. Al ver las escenas de acción intensa, no pude evitar sonreír, completamente cautivado, pensando: ‘Esto es increíble’. Más que la innovación tecnológica, el factor clave de nuestro éxito fue la mayor velocidad de trabajo, que nos permitió aumentar el número de intentos de prueba y error.

En cuanto al equipo de sonido, respecto a los sonidos de los aviones de combate, grabamos sonidos reales de motores de aviones en vuelo. Además, el hecho de poder trabajar dentro del espacio de sonido Dolby Atmos en esta ocasión fue significativo, ya que nos permitió alcanzar una intensidad de nivel superior. Fue conmovedor ver cómo creaban frecuencias bajas que resonaban en lo más profundo del cuerpo".

Publicidad

¿Cómo se utilizó la fotografía práctica (atrezzo, efectos especiales y otros efectos prácticos) en la producción?

"De hecho, construimos la cabina del avión de combate y, mientras el actor que estaba dentro movía la palanca de control, los miembros del equipo que estaban cerca balanceaban manualmente el fuselaje. La tecnología en sí no ha evolucionado (risas), pero el enfoque es el mismo que en la película anterior. En lugar de imágenes controladas digitalmente a la perfección, creo que las texturas hechas a mano con pequeñas imperfecciones terminan conmoviendo más a la gente, así que, en ese sentido, creo que fue la decisión correcta".

Publicidad

¿Qué enfoque adoptó para dar vida a uno de los monstruos más famosos, así como para expresar al nuevo monstruo?

"En cuanto a los efectos visuales, buscábamos imágenes que hicieran que el público sintiera instintivamente que "realmente existe ahí mismo". Aunque intelectualmente entiendan que es CGI, quería que sintieran un terror instintivo a través de un realismo similar al de verlo a simple vista, así que nos esforzamos muchísimo por lograr esa expresión. Además, al tratar con una superestrella mundial como Godzilla, lo abordo con reverencia, como si venerara a una deidad. Es una sensación como si ‘un gran dios reside en Godzilla y se manifiesta en la pantalla’. En cuanto al nuevo kaiju, esta vez nos hemos centrado en representar el ‘dolor’. Le dimos un toque crudo y visceral a nuestro enfoque, y pudimos ser un poco más sangrientos en su representación. Si bien existe una enorme diferencia de escala entre humanos y monstruos, al mostrar a los humanos resistiendo desesperadamente, quería transmitir el mensaje de que ‘el tamaño no es lo único que importa’".

Publicidad

¿Cómo desarrolló temas como el impacto social de lo que sucede después de la destrucción, y por qué son importantes para el público actual?

"Creo que, si el público siente a través de la obra que ‘no debemos provocar la guerra’, entonces nace un significado social. En cuanto a las escenas en las que fuimos más allá, hubo quienes opinaron que ‘quizás sería mejor eliminar esto’, pero no cedí y lo representé hasta el final con firme convicción".

Publicidad

¿Qué consideraciones tuvo en cuenta para que la relación entre Shikishima y Noriko resultara tan realista?

En lugar de un héroe que lleva una causa noble, quise representarlos como individuos con los que cualquiera querría identificarse y a quienes querría proteger. En lugar de tratar de salvar el mundo bajo una premisa grandiosa, al representar deseos humildes, casi egoístas, como "querer proteger a la preciada familia y una modesta vida cotidiana", Mi objetivo era crear una estructura que, a su vez, pusiera de relieve el deseo de toda la humanidad.

Publicidad

En esta película también, quise crear una historia donde, si una pequeña familia puede alcanzar una pequeña felicidad, te haga sentir que "este mundo aún va a estar bien"".

¿Qué espera que sienta el público al ver esta película?

Publicidad

"Quiero que perciban sutilmente el tema de cómo deberían comportarse los humanos que poseen armamento masivo. Si podemos dejar, aunque sea un poco de ese cuestionamiento en el corazón de los espectadores que entraron por interés en el entretenimiento, pensando ‘Godzilla se ve genial’ o ‘King Ghidorah desatado es increíble’, entonces lo considero un éxito".

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso creamos un boletín que pueden recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí