Telemundo se despide de Miguel Varoni: “Agradecemos sus años de valiosas contribuciones”

Desde hace varias semanas circulaban rumores sobre la posible salida de Miguel Varoni de Telemundo, alimentadas por la ausencia del actor, director y ejecutivo colombiano en contenidos recientes de la cadena y consultas sobre su estatus dentro de la compañía. Estas dudas crecieron entre seguidores y medios de comunicación, generando expectativa sobre su futuro profesional.

Sin embargo, la propia cadena confirmó en horas recientes la terminación de la relación laboral con Varoni tras más de dos décadas de trabajo juntos, mediante un comunicado oficial en el que se destacó su aporte creativo y se le despidió con reconocimientos por su trayectoria.

El mensaje con el que Telemundo se despidió de Miguel Varoni

En el texto compartido por la compañía, Telemundo fue enfático al comunicar que “Miguel Varoni ya no forma parte de Telemundo Studios”, poniendo fin formalmente a su vínculo con la división de producción de la cadena.

La declaración oficial subraya que “Miguel ha sido una parte fundamental de numerosas producciones de Telemundo, desde sus inicios como actor en series como ‘La casa de al lado’, ‘Marido en alquiler’ y ‘El señor de los cielos’, entre otros”, resaltando su evolución de intérprete a creativo detrás de cámaras.

Telemundo también recordó que, tras su paso frente a cámaras, Varoni “aportó su visión creativa a la dirección de exitosas series como ‘El Conde: amor y honor’, ‘Velvet, el nuevo imperio’ y ‘Sed de venganza’”, producciones que formaron parte de la programación reciente del canal.

La cadena agregó en su misiva que “le agradecemos sus años de valiosas contribuciones a la cadena y deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, enfatizando el valor de su trabajo e impacto en la industria.

Miguel Varoni inició su vínculo con Telemundo en 2004, cuando protagonizó la telenovela Te voy a enseñar a querer, producción que marcó su llegada a la cadena tras el éxito internacional de Pedro el escamoso.

Dos años después, en 2006, dio el salto a los cargos creativos y ejecutivos, etapa en la que amplió su rol dentro de Telemundo Studios como director y productor, consolidándose como una de las figuras clave en el desarrollo de contenidos de la compañía durante más de dos décadas.

