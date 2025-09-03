Tensión en ‘MasterChef’ tras choque entre Patricia Grisales y Carolina Sabino

La más reciente emisión de MasterChef Celebrity Colombia 2025 dejó a los televidentes con un ingrediente inesperado: un fuerte cruce de palabras entre Patricia Grisales y Carolina Sabino, dos de las participantes más reconocidas del programa. El episodio, marcado por acusaciones y aclaraciones en medio de un reto de campo, rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

¿Qué pasó entre Patricia Grisales y Carolina Sabino en ‘MasterChef’?

La jornada se desarrolló en una fábrica en Sopó, donde 30 colaboradores fueron invitados a probar las preparaciones de los concursantes. El reto consistía en ofrecer hamburguesas y perros calientes, un desafío que, pese a su aparente sencillez, exigía rapidez, coordinación y trabajo en equipo. Patricia Grisales estuvo acompañada por Nico Montero y Aleja Ávila, mientras que Carolina Sabino cocinó junto a Valeria Aguilar y David Sanín.

El ambiente comenzó a tensarse cuando Sanín empezó a añadir salsa de tomate a las hamburguesas que entregaba a los comensales. Desde la estación contraria, Grisales creyó que el actor estaba interviniendo en las preparaciones de su equipo y no dudó en hacer el reclamo en voz alta: “David, por favor no le coloques salsa de tomate a nuestras hamburguesas”.

La observación tomó por sorpresa a varios participantes, y aunque otra concursante intentó explicar que los platos pertenecían al equipo de Sabino, Patricia Grisales mantuvo su postura. La situación generó de inmediato la reacción de Carolina, quien salió en defensa de sus compañeros: “¿A las hamburguesas de ustedes? ¿Cómo se te ocurre, Patricia?”.

El malentendido escaló con rapidez. Aunque Grisales intentó rectificar, sostuvo que había visto lo que describía, lo que aumentó el enojo de Carolina Sabino. “No somos ese tipo de personas para ponerle salsa a la hamburguesa de ustedes”, expresó la actriz bogotana, visiblemente indignada por la insinuación de que su grupo estuviera incurriendo en prácticas desleales.

En medio del cruce, David Sanín trató de mediar, pero la tensión no cedía. Sabino insistió con vehemencia: “No somos así, Patty. ¿Qué crees, que somos tramposos? No”. El momento fue observado de cerca por el resto de los equipos, que optaron por no intervenir y concentrarse en sus propias tareas.

Aunque el reto culinario continuó, el ambiente quedó marcado por el enfrentamiento. Los compañeros de cada equipo respaldaron a sus respectivas actrices, evitando profundizar en el altercado. Sin embargo, en declaraciones fuera de cámaras, Sanín dejó entrever que la acusación lo incomodó más de lo que aparentaba.

Como suele ocurrir en el reality culinario, los televidentes no tardaron en opinar en redes sociales. Algunos criticaron la actitud de Patricia Grisales, mientras que otros defendieron su reacción como fruto de la presión del reto. El episodio demostró, una vez más, que en la cocina de MasterChef Celebrity no solo se enfrentan recetas, sino también personalidades fuertes que no temen decir lo que piensan.