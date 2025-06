Tensión en ‘Yo me llamo’ por reclamo que uno de los participantes hizo en vivo

Sorpresas, críticas y tensión en el capítulo 103 de Yo me llamo. Uno de los momentos más comentados lo protagonizó el imitador de Joan Manuel Serrat, quien no solo recibió duras observaciones del jurado tras interpretar Los fantasmas del Roxy, sino que también aprovechó el espacio para lanzar críticas al programa en plena transmisión en vivo.

La reacción del participante, motivada por lo que él consideró una evaluación injusta, generó incomodidad en el set y reacciones divididas entre los televidentes.

¿Qué pasó con ‘Yo me llamo Joan Manuel Serrat’?

Dada la complejidad de interpretación que tiene Los fantasmas del Roxy, la expectativa del jurado era bastante alta. Sin embargo, contrario a lo que ha ocurrido en otras presentaciones, esta vez el doble de Serrat no salió del ‘templo de la imitación’ lleno de elogios.

“Esperaba mucho de esta canción. Los que somos amantes del cine y de las viejas glorias de Hollywood, esta canción nos toca mucho. Rápido hago un resumen: El Roxy fue un gran complejo de salas de cine, de los tantos que tuvo Barcelona en los años 60. Habían más de 100 salas, pero, lamentablemente, la modernidad hizo que fueran demoliendo estos patrimonios. Tal y como ocurrió aquí en Colombia”, expresó Cesar Escola.

“A diferencia de las otras canciones de Joan Manuel Serrat, que son poemas e imágenes, esta es una serie de anécdotas que él cuenta con una picardía que hoy, la verdad, no vi en tu interpretación (...) El traer también la guitarra y que los acordes cambien, pero tú no varíes la posición de los dedos en los trastes, también me generó un poco de distracción. Esta presentación no estuvo a la altura de otras que has mostrado”, agregó el jurado argentino, cuya opinión contó con el respaldo de sus compañeros, Amparo Grisales y Rey Ruiz.

La crítica de ‘Yo me llamo Joan Manuel Serrat’ al programa

Luego de escuchar a los tres jurados, el participante se retiró del escenario con una inesperada frase: “Primera vez que me siento en desacuerdo con el jurado. Nunca lo había estado, pero hoy sí. Allá ustedes juzgarán en sus casas”.

Posteriormente, al reunirse de nuevo con el resto de sus compañeros, el doble de Joan Manuel Serrat se quejó de que un elemento externo y desconocido para él, como la guitarra, haya sido uno de sus puntos más criticados.

“Quiero quejarme por el poco tiempo que uno tiene para estudiar. Ustedes saben que estuve en semifinales y en la etapa de los ‘mano a mano’. Esta canción era un reto grande, entre otras cosas, porque hasta hace poco me la aprendí y, aunque quería hacer un show lindo, no fue fácil. No soy guitarrista y no es fácil, de la noche a la mañana, aprenderse los acordes de un guitarrista con Joan Manuel (...) Es frustrante cuando sientes que lo haces súper bien. Me siento agotado, de verdad”, concluyó el participante.

Amparo Grisales, al escuchar al imitador de Joan Manuel Serrat, se mostró sorprendida por las críticas y defendió al programa sin titubeos. Además, en su mensaje aprovechó para enviar una clara advertencia.

“¡La queja aleja, Joan Manuel! ¡La queja aleja, entiéndanlo! Están en una competencia, ¿cierto? Entonces, si yo sé que mi personaje toca la guitarra, pues yo me pongo en esa labor, y no la noche anterior porque las canciones las tienen desde que empezamos Yo me llamo. Entonces sí tienen tiempo para reaccionar y ensayar (...) Si se siente agotado... para la casa. Los que se sientan agotados que se vayan para la casa", aseveró ‘La diva de Colombia’.

Las palabras de Amparo Grisales no solo dejaron claro que no hay espacio para excusas en Yo me llamo, sino que marcaron un punto de quiebre en el camino del imitador de Serrat, quien ahora deberá decidir si puede —o quiere— seguir en la competencia.

