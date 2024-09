Tenso cruce entre Carolina Cuervo y Caterine Ibargüen en ‘MasterChef’: “Me la voló”

El capítulo 74 de MasterChef Celebrity Colombia presentó un nuevo reto por equipos en el que, inesperadamente, Carolina Cuervo y Caterine Ibargüen dejaron al descubierto sus diferencias ante el público y los demás integrantes del programa.

No te pierdas: Ella es la novia de Claudio Cataño, protagonista de ‘A mano limpia’. Es una reconocida actriz

¿Qué pasó entre Carolina Cuervo y Caterine Ibargüen?

En el más reciente desafío la actriz hizo parte del equipo rojo, mientras que la medallista olímpica representó al grupo azul. Y aunque todo transcurría con normalidad se desató un inesperado cruce entre ambas participantes cuando Claudia Bahamón dio su acostumbrada ronda por las estaciones de cocina.

Todo ocurrió cuando la presentadora de MasterChef Celebrity llamó a Caterine Ibargüen para que comentara el emplatado del equipo rojo, conformado también por Nina Caicedo, Vicky Berrío y Dominica Duque. Sin embargo, la presencia de la atleta no sentó nada bien en la actriz, quien reaccionó de forma inesperada.

“¿Usted qué hace acá? ¡Váyase, chao!”, dijo Carolina entre gritos, a lo que Claudia Bahamón y otros participantes se mostraron sorprendidos.

“Eso es una grosería”, comentó Juan Pablo Llano, mientras que Vicky Berrío explicó el motivo de la visita de Ibargüen: “Ella (Claudia) lo hizo para que Cate viniera a gozarme a mí porque Cate siempre me goza los emplatados”.

¿Por qué Carolina Cuervo reaccionó así contra Caterine Ibargüen?

De acuerdo con lo expuesto por la también comediante ante las cámaras de MasterChef Celebrity, ver a la antioqueña en ese momento le incomodó porque lo consideró como un riesgo para la receta de su equipo.

“Es como una violación a nuestra privacidad. Estamos compitiendo y yo no voy a ir a ver qué está haciendo el otro equipo, no. A mí eso me cae gordo y hoy me la voló. Perdón Cate, te pido que me perdones, pero eso sí me sacó la piedra”, expresó Carolina Cuervo, quien se disculpó con su compañera en reiteradas ocasiones.

Lee aquí: Ana Victoria Beltrán, Daniela Franco en ‘Padres e hijos’, regresa a la televisión con nueva faceta

”Yo me sentí como: ‘¡Wao! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Carolina me botó así?’. Fue horrible, la verdad. No me esperaba eso de ti (...) Ella me estaba diciendo como que ‘discúlpame’ y no sé qué, pero no. Yo creo que cuando uno tiene afecto por alguien, estas cosas duelen mucho más“, agregó Caterine Ibargüen.

El tenso cruce entre las concursantes de MasterChef Celebrity Colombia no pasó desapercibido entre los televidentes, quienes aprovecharon las redes sociales para opinar al respecto.