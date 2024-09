Ella es la novia de Claudio Cataño. Es una reconocida actriz

Claudio Cataño es un actor que se dio a conocer en la televisión colombiana como parte de Juego limpio, telenovela sobre barras bravas en la que interpretó el papel de Andrés, uno de los hinchas del equipo Millonarios. Además, participó en proyectos como A mano limpia, La nieta elegida, Las Villamizar, Cien años de soledad, entre otros.

A pesar de su popularidad y de ser considerado uno de los galanes de la pantalla chica, el bogotano de 38 años suele ser muy reservado con su vida personal y son pocos los detalles que expone ante el público. Muestra de lo anterior es la discreción con la que mantiene su relación amorosa con una conocida actriz.

¿Quién es la novia de Claudio Cataño?

Se trata de María del Rosario Barreto, quien conformó el elenco de Rojo Carmesí, telenovela que se estrenó en abril de 2024 por la señal del canal RCN. Además, hizo parte de Las trampas del amor, Pobres Rico, Secretos del paraíso, El Chivo, El estilista, La niña, Bolívar y Café con aroma de mujer.

Sobre la relación de Claudio Cataño y María del Rosario se sabe que lleva poco más de un año. Sin embargo, en una entrevista que la vallecaucana concedió en abril pasado a Buen día Colombia, aseguró que hizo un acuerdo con su pareja de no exponer su intimidad ante el público.

La precaución que guarda la pareja con su privacidad no impide que expongan su romance en redes sociales. Tal y como lo hizo Cataño en la tarde de este 18 de septiembre, cuando compartió una foto en compañía de la actriz, en cuya descripción le dedicó un corto y emotivo mensaje: “ERES... Sí a todo, si es contigo”.

La pasión que algunos no conocen de Claudio Cataño

El amor de Cataño por el arte se expresa en su ser de varias maneras y, por eso, en diferentes ocasiones ha manifestado que gusta de pintar, pues lo considera como una terapia de relajación.

“Pinto figuras humanas y retratos, pero lo hago sin ninguna pretensión porque no tengo el menor talento para hacerlo; y como no tengo nada que perder, ni espero nada de esto, me libero a hacer lo que me salga”, expresó Claudio Cataño en una entrevista que concedió a El Espectador en 2016.