The Actor Awards 2026: ‘The Pitt’ y ‘Sinners’ lideran la lista de ganadores

La trigésima segunda edición de los Actor Awards se celebró el 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, en una gala que volvió a destacar lo mejor de la actuación cinematográfica y televisiva del último año. Organizados por SAG-AFTRA y transmitidos en vivo por Netflix, los premios —antes conocidos como los SAG Awards— se han consolidado como uno de los indicadores clave de cara a los próximos galardones de la temporada.

La ceremonia estuvo dominada por producciones que rindieron homenaje tanto a trabajos cinematográficos de alto impacto como a series que capturaron la atención crítica y del público. En cine, ‘Sinners’ se impuso con el premio a ‘Mejor reparto’ en una Película y también vio a Michael B. Jordan ganar ‘Mejor actor principal’ por su actuación dual en el filme. En televisión, ‘The Studio’ y ‘The Pitt’ lideraron la noche: la primera se llevó importantes reconocimientos en las categorías de comedia, mientras que la segunda recibió tres galardones, entre ellos el de Noah Wyle a ‘Mejor actor en serie dramática’.

La velada también tuvo un tono especialmente conmovedor con el reconocimiento póstumo a Catherine O’Hara, quien fue galardonada como ‘Mejor actriz en serie de comedia’ por su protagónico en ‘The Studio’, un mes después de su fallecimiento.

El premio de O’Hara fue recibido en el escenario por Seth Rogen, creador de la serie y coprotagonista, en medio de una ovación de pie que subrayó el impacto de su trabajo en la serie y el respeto que despertaba entre sus colegas. El momento se convirtió en uno de los más sentidos de la ceremonia y marcó un punto de inflexión emocional en la noche.

Lista de ganadores de los Actor Awards 2026

Categorías de cine

Mejor actuación de un elenco en una película

– ‘Frankenstein’

– ‘Hamnet’

– ‘Marty Supreme’

– ‘One Battle After Another’

– ‘Sinners’ (ganador)

Mejor actuación de un actor en un papel principal

– Timothée Chalamet, ‘Marty Supreme’

– Leonardo DiCaprio, ‘One Battle After Another’

– Ethan Hawke, ‘Blue Moon’

– Jesse Plemons, ‘Bugonia’

– Michael B. Jordan, ‘Sinners’ (ganador)

Mejor actuación de una actriz en un papel principal

– Rose Byrne, ‘If I Had Legs I’d Kick You’

– Kate Hudson, ‘Song Sung Blue’

– Chase Infiniti, ‘One Battle After Another’

– Emma Stone, ‘Bugonia’

– Jessie Buckley, ‘Hamnet’ (ganador)

Mejor actuación de un actor en un papel de reparto

– Miles Caton, ‘Sinners’

– Benicio Del Toro, ‘One Battle After Another’

– Jacob Elordi, ‘Frankenstein’

– Paul Mescal, ‘Hamnet’

– Sean Penn, ‘One Battle After Another’ (ganador)

Mejor actuación de una actriz en un papel de reparto

– Odessa A’zion, ‘Marty Supreme’

– Ariana Grande, ‘Wicked: For Good’

– Wunmi Mosaku, ‘Sinners’

– Teyana Taylor, ‘One Battle After Another’

– Amy Madigan, ‘Weapons’ (ganador)

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una película

– ‘F1’

– ‘Frankenstein’

– ‘One Battle After Another’

– ‘Sinners’

– ‘Mission: Impossible — The Final Reckoning’ (ganador)

Categorías de televisión

Mejor actuación de un elenco en una serie dramática

– ‘The Diplomat’

– ‘Landman’

– ‘Severance’

– ‘The White Lotus’

– ‘The Pitt’ (ganador)

Mejor actuación de un elenco en una serie de comedia

– ‘Abbott Elementary’

– ‘The Bear’

– ‘Hacks’

– ‘Only Murders in the Building’

– ‘The Studio’ (ganador)

Mejor actuación de un actor en una serie dramática

– Sterling K. Brown, ‘Paradise’

– Billy Crudup, ‘The Morning Show’

– Walton Goggins, ‘The White Lotus’

– Gary Oldman, ‘Slow Horses’

– Noah Wyle, ‘The Pitt’ (ganador)

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática

– Britt Lower, ‘Severance’

– Parker Posey, ‘The White Lotus’

– Rhea Seehorn, ‘Pluribus’

– Aimee Lou Wood, ‘The White Lotus’

– Keri Russell, ‘The Diplomat’ (ganador)

Mejor actuación de un actor en una serie de comedia

– Ike Barinholtz, ‘The Studio’

– Adam Brody, ‘Nobody Wants This’

– Ted Danson, ‘A Man on the Inside’

– Martin Short, ‘Only Murders in the Building’

– Seth Rogen, ‘The Studio’ (ganador)

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia

– Kathryn Hahn, ‘The Studio’

– Jenna Ortega, ‘Wednesday’

– Jean Smart, ‘Hacks’

– Kristen Wiig, ‘Palm Royale’

– Catherine O’Hara, ‘The Studio’ (ganador)

Mejor actuación de un actor en una película para televisión o miniserie

– Jason Bateman, ‘Black Rabbit’

– Stephen Graham, ‘Adolescence’

– Charlie Hunnam, ‘Monster: The Ed Gein Story’

– Matthew Rhys, ‘The Beast in Me’

– Owen Cooper, ‘Adolescence’ (ganador)

Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o miniserie

– Claire Danes, ‘The Beast in Me’

– Erin Doherty, ‘Adolescence’

– Sarah Snook, ‘All Her Fault’

– Christine Tremarco, ‘Adolescence’

– Michelle Williams, ‘Dying for Sex’ (ganador)

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una serie de televisión

– ‘Andor’

– ‘Landman’

– ‘Squid Game’

– ‘Stranger Things’

– ‘The Last of Us’ (ganador)

