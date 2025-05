“The Last Of Us”: ¿Cuándo se estrena la tercera temporada de la serie?

La segunda temporada de The Last of Us llegó a su fin, con su séptimo y último episodio ya disponible en Max. Con una tercera entrega ya confirmada, era evidente que este no es el fin de la historia por lo que, especialmente tras el abrupto desenlace, muchos fans se preguntan... ¿cuándo se estrenará la tercera temporada?

El pasado 9 de abril, tan solo unos días después del estreno de su segunda entrega en Max, The Last of Us confirmó oficialmente su tercera temporada. “Abordamos la temporada 2 con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos”, declaró Craig Mazin, showrunner de la serie, cuando se hizo público el anuncio. “El resultado final ha superado incluso nuestros objetivos más ambiciosos, gracias a nuestra colaboración permanente con HBO y el impecable trabajo de nuestro inigualable elenco y equipo. ¡Esperamos continuar la historia de The Last of Us con la temporada 3!“, añadió.

Por el momento, se desconocen detalles acerca de cuándo empezará la producción de las nueva tanda de capítulos. No obstante, en una reciente entrevista con Variety, la actriz Isabela Merced dio pistas sobre el futuro de la serie, cuando le preguntaron si sabía en qué momento comenzaría el rodaje de la temporada 3. “No, pero creo que debería ser el próximo año“, adelantó.

Teniendo en cuenta que hubo que esperar dos años entre el final de la primera temporada, que culminó el 12 de marzo de 2023, y el estreno de la temporada 2, que tuvo lugar el 13 de abril de 2025, es más que posible que los fans se enfrenten a otra larga espera espera entre temporadas. Así, si el rodaje de los nuevos capítulos no comenzará hasta el próximo año, lo más probable es que la tercera temporada de The Last of Us llegue como muy pronto a finales de 2026 o incluso en 2027.

The Last of Us: Parte II, el videojuego en el que se ha basado la segunda temporada, relata la historia alternando entre la perspectiva de Abby y Ellie. De hecho, y además de la reveladora última secuencia de esta segunda entrega, Catherine O’Hara, la actriz que da vida a la terapeuta Gail, ya confirmó este giro.

“Gail no regresará en la tercera temporada, ya que será “la historia de Abby”. “No lo sé. Craig dijo que definitivamente no en esta próxima temporada. Es la historia de Abby. Tal vez. Pero creo que fue para servir a la trama Joel y Ellie”, expuso. Así, la serie parece haber preparado el terreno para abordar la historia desde el punto de vista de Abby en su siguiente entrega.

Tras el regreso de Joel en el sexto episodio, muchos se preguntan si el personaje de Pedro Pascal aparecerá en la siguiente entrega de la serie. Algo que no deja de ser posible, pues la ficción de Max mostrará los mismos eventos que ya hemos visto en la segunda temporada contados ahora desde la perspectiva de la asesina de Joel. Además, siguiendo los pasos del material original, la serie está utilizando los flashbacks como recurso habitual para hacer avanzar la narrativa. Sin embargo, aún no se ha anunciado oficialmente el elenco de esta tercera entrega.