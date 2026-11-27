La serie ‘The Pitt’ de HBO, que significó el regreso a la pantalla de Noah Wyle, quien se hizo popular con su rol en ‘E.R. Emergencias’, drama médico emitido entre 1994 y 2009, que se convirtió en icónico en su género, estrenará su tercera temporada.

En ‘The Pitt’, Noah volvió a ponerse la bata de médico pero ya no como aprendiz, sino como Michael ‘Robby’ Robinavitch, el experimentado y hábil galeno de urgencias que vive conflictuado con significativas pérdidas que tuvo en la época de la pandemia al tiempo que lidera un grupo de médicos novatos para que den lo mejor de sí atendiendo a los pacientes que llegan a la unidad que no da espera y donde una sola decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Además Wyle funge como productor ejecutivo.

Lo nuevo de ‘The Pitt 3’

La apuesta, que rompió la manera de relatar los casos médicos exponiendo en cada capítulo, en tiempo real, lo que sucede en una hora en la sala de emergencia de un hospital como lo es el Pittsburgh Trauma Medical Center, en Pensilvania narra una única jornada en cada temporada. La tensión, los afanes y conflictos propios de los médicos y los dramas humanos se mantienen como las características principales de la serie que ha tenido dos exitosas jornadas al aire.

La tercera llegará a la pantalla a través de HBO+ el próximo 7 de enero. La plataforma lanzará un episodio semanal hasta completar 15.

Sobre lo que abordará la esperada etapa de la historia ha trascendido que a diferencia de la segunda, que comenzó muy cerca del final de la primera, cuando Robby comienza la última jornada de trabajo antes de encender su moto y tomarse ese tiempo sabático para descansar, reflexionar y por supuesto, tratar de despojarse de sus demonios internos, esta vez el salto de tiempo será mucho más amplio.

La historia comenzará cuatro meses después de ese último día cuando el hábil urgenciólogo regresa a su sala de emergencia.

Sobre los personajes se mantienen los principales que el público ha conocido, con excepción de uno.

La doctora Samira Mohan, interpretada por la actriz Supriya Ganesh, no estará en la producción. Su salida había sido anunciada por Variety.

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Otros talentos como Patrick Ball, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Ayesha Harris, Sepideh Moafi y Shawn Hatosy seguirán en la serie. Mientras que Shabana Azeez, quien encarna a la pasante de medicina Victoria Javadi, menguará sus apariciones.

Sobre el protagonista y lo que enfrentará, en esta oportunidad tras su periplo en moto por el país, se sabe que llegará renovado, aunque no liberado del todo, pero dispuesto a seguir en su recuperación de salud emocional.

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El actor Noha Wyle, seleccionado por la revista People como el más guapo del mundo, se refirió a lo que vendría para su personaje en Deadline anticipando que él podría recibir ayuda. “Trata sobre cómo los médicos se benefician al ser pacientes. Veremos que (Robby) ha iniciado el camino terapéutico, ha tenido un efecto positivo. Es frágil, y no está exento de riesgos y vulnerabilidad, pero al menos hay un progreso”.

Se espera que la serie siga abordando los obstáculos de atención en urgencias y los conflictos en esta área derivados del sistema médico estadounidense, como lo ha hecho en las dos primeras etapas.

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Otro aspecto que cobrará protagonismo es el de la doctora Barn Al-Hasimi, en manos de Sepideh Moafi, quien procura desempeñarse al tiempo que lidia con su propia salud.

La relación distante entre Santos (Isa Briones ) y Langdon (Patrick Ball) quienes simplemente no han podido llevarse, comenzará a tener una nueva oportunidad. Algo que se dará de manera gradual.

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