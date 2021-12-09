‘The Suso’s Show’ se despidió oficialmente tras 16 años. Dany Hoyos envió emotivo mensaje

Este domingo, 1 de marzo, Caracol Televisión emitió el último capítulo de ‘The Suso’s Show’, el formato de entrevistas liderado por el comediante Dany Hoyos que permaneció al aire durante más de 16 años (inicialmente por Telemedellín). A lo largo de ese tiempo, el programa reunió a más de 600 invitados que, entre risas y momentos conmovedores, compartieron con la audiencia episodios significativos de sus vidas.

Aunque la cancelación había sido confirmada meses atrás, la emisión final no estuvo exenta de nostalgia. El cierre quedó marcado por una despedida cargada de emoción, tanto en el set como entre los seguidores que acompañaron al personaje durante más de una década en la televisión colombiana.

Así fue la despedida de ‘The Suso’s Show’

El primer mensaje de despedida lo compartió Dany Hoyos a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). En la noche del 28 de febrero, el creador del personaje anticipó la emisión del capítulo final y aprovechó para agradecer a quienes hicieron parte del proyecto.

“Hoy solo quiero dar gracias a todos: a los más de 600 invitados, a Telemedellín, a Caracol Televisión y todo el equipo que estuvo detrás durante todo este tiempo para que ustedes pudieran tener a este muesco en su casa. Mañana termina un ciclo, un ciclo que fue histórico en la televisión colombiana. No es el final, solo es el inicio de cosas más grandes. Nos vemos a las 6pm”, escribió en la mencionada red social.

Tal como lo anunció, el domingo se concretó la última cita de esta temporada con ‘The Suso’s Show’. Antes de cerrar la emisión, el comediante dedicó varios minutos a despedirse formalmente de la audiencia y reiteró que la decisión respondía a un receso voluntario. Según explicó en vivo, quiso hacer la aclaración para evitar especulaciones y dejar claro que se trataba de una determinación personal.

En su intervención, fiel a su estilo, combinó humor y franqueza. Aseguró que fue él quien planteó a Caracol Televisión la necesidad de “darse un tiempo”, y bromeó con las propuestas que —según dijo— recibió para asumir otros espacios del canal, mencionando entre risas a otras reconocidas figuras:

“Cuando yo les dije que quería hacer un receso se pusieron muy tristes porque el rating de este programa parece los triglicéridos de un obeso: todos los días para arriba y para arriba. Entonces me preguntaron que si yo quería otra cosa. Me propusieron reemplazar a Jorge Alfredo Vargas en las noticias, pero me faltaban kilos; también reemplazar a Carlos Calero en ‘Día a Día’, pero me faltaban canas; o que reemplazara a Carlos Vargas en ‘La Red’, pero me faltaban plumas. Caracol Televisión, junto con el canal de Suez y el canal de Panamá, son los mejores canales del mundo”.

Finalmente, Suso invitó a sus seguidores a continuar acompañándolo en sus redes sociales, en su canal de YouTube y en sus presentaciones en teatro. “No es un adiós, es un hasta luego”, reiteró, cerrando así un ciclo que marcó la televisión de entretenimiento en Colombia.

