Tom Cruise luce irreconocible en el tráiler de ‘Digger’, la nueva cinta de Iñárritu

El tráiler final de ‘Digger‘, la nueva película protagonizada por Tom Cruise, fue presentado este miércoles 9 de septiembre y permitió conocer más detalles de una de las producciones que ha despertado curiosidad por la particular transformación del actor y por la historia que llevará a la pantalla grande.

La cinta está dirigida por Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano ganador del Óscar por ‘Birdman‘ y ‘El renacido‘, y supone su regreso al cine en inglés después de esta última producción.

¿De qué se trata ‘Digger’, la nueva película de Tom Cruise?

En ‘Digger’, Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un multimillonario estadounidense considerado el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, su enorme poder y su actividad empresarial terminan vinculados con una catástrofe de proporciones globales que amenaza con afectar a la humanidad.

La historia parte de una crisis ambiental relacionada con un glaciar en Groenlandia. En el primer tráiler se muestra que el desplazamiento de la masa de hielo desencadena una situación que podría generar pérdidas de hasta 18 billones de dólares y llevar el conflicto hasta una posible amenaza nuclear. Ante este escenario, el propio Digger intenta convencer a los demás de que es capaz de solucionar el desastre que, en parte, él mismo habría provocado.

La película combina comedia negra, drama y elementos de cine de catástrofes. Además, plantea una mirada satírica al poder de los grandes empresarios, la crisis climática y la necesidad de algunos personajes de presentarse como salvadores después de haber contribuido al problema.

El cambio de apariencia de Tom Cruise es uno de los elementos que más ha llamado la atención. El actor aparece con cabello blanco y escaso, un pronunciado peinado hacia un lado, barriga y un aspecto envejecido, además de utilizar un marcado acento sureño. La caracterización estuvo a cargo de profesionales como Kazu Hiro, reconocido por su trabajo en maquillaje y prótesis.

El reparto también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy.

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Iñárritu escribió el guion junto con Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, mientras que la historia también cuenta con la participación de Jez Butterworth. El director mexicano volvió a trabajar con colaboradores habituales como el director de fotografía Emmanuel Lubezki y el editor Stephen Mirrione. La película fue rodada completamente en VistaVision y tendrá distribución en salas convencionales y también en IMAX.

Tráiler oficial y fecha de estreno de ‘Digger’

‘Digger’ llegará a los cines de Norteamérica el próximo 2 de octubre de 2026. La distribución está a cargo de Warner Bros. Pictures, mientras que el estreno internacional comenzará desde el 30 de septiembre. En Colombia, la fecha registrada para su llegada a las salas es el 1 de octubre.

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La película es una producción de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures y representa el regreso de Iñárritu al cine en inglés después de ‘El renacido’. Para Cruise, además, supone una apuesta por un personaje alejado de los protagonistas de acción que han marcado buena parte de su filmografía reciente.

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