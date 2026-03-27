Tom Hanks protagonizará película de béisbol. Bad Bunny también actuaría ¿De qué se trata?

Tras su colaboración en ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’, Tom Hanks y Marielle Heller adaptarán la obra ‘The Combacker’, de Dave Egger, finalista al Pullitzer y cuyos relatos ‘A Hologram for the King’ y ‘The Circle’ inspiraron películas protagonizadas por el actor de ‘Forrest Gump’.

Según las fuentes a las que ha tenido acceso la revista especializada The Variety, Bad Bunny estaría negociando su participación en el elenco.

‘The Combacker’ supone el primero de una serie de relatos cortos que se agrupan en la colección ‘The Forgetters’, que narra la historia de Lionel, un periodista deportivo en decadencia cuya pasión por su oficio y por la vida se reaviva gracias a un lanzador que asciende de las ligas menores.

Aunque la obra escrita se centra en los Gigantes de San Francisco, se presume que el guion cinematográfico girará en torno a los Mets de Nueva York.

El proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno fijada, mantiene activa a su vez una guerra de ofertas por la adquisición de los derechos para realizar y producir la película, siendo Sony Pictures, por el momento, el mejor postor, según Variety.

Sinopsis de ‘The Combacker’

La historia sigue a Lionel, personificado por Tom Hanks, un periodista deportivo en decadencia cuya pasión renace al conocer a un lanzador de las ligas menores con una historia insólita. Tras sufrir una grave lesión en el cráneo por una bola devuelta con fuerza bruta un “comebacker”, el lanzador desarrolla un comportamiento inesperado y un discurso poético que transforma las crónicas de Lionel en un fenómeno nacional. Aunque el relato original se centraba en los San Francisco Giants, el guion para este 2026 trasladará la acción al emblemático escenario de los New York Mets.

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