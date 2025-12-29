Top 10 de telenovelas más vistas en Colombia durante el 2025 ¿Cuál lidera el ranking?

Durante 2025, las telenovelas volvieron a ocupar un lugar protagónico en la televisión colombiana. A lo largo del año, producciones de distintos géneros lograron reunir a millones de televidentes frente al televisor, confirmando que este formato sigue siendo uno de los más fuertes de la pantalla nacional.

Ese interés del público quedó reflejado en el más reciente ranking de audiencias elaborado por CNC Ratings, la medición de que analiza el comportamiento de los televidentes en diferentes regiones del país. Con base en los datos recogidos entre enero y diciembre de 2025, el estudio permitió establecer cuáles fueron las telenovelas más vistas del año y cómo se movieron las preferencias de los colombianos a lo largo de la programación televisiva.

¿Cuáles fueron las telenovelas más vistas en Colombia este 2025?

En el primer lugar del listado se ubicó Escupiré sobre sus tumbas (3.122.415 espectadores), producción de Caracol Televisión que apostó por una historia marcada por el suspenso y la venganza. La trama sigue a un hombre que regresa a su ciudad natal decidido a descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

La segunda posición fue para Nuevo Rico, Nuevo Pobre (2.973.753 espectadores), una nueva versión de la recordada telenovela de Caracol Televisión que plantea el intercambio de dos bebés al nacer. En esta ocasión, el elenco principal incluyó a los actores Variel Sánchez, Juan Manuel Guilera, Lina Tejeiro y Laura Barjum.

En el tercer puesto apareció Yo soy Betty, la fea (2.549.935 espectadores), cuya retransmisión en el Canal RCN volvió a demostrar la vigencia del clásico creado por Fernando Gaitán. La historia de Beatriz Pinzón y su paso por el mundo empresarial sigue conectando con nuevas generaciones de espectadores.

El cuarto lugar lo ocupó Darío Gómez: el rey del despecho (2.489.979 espectadores), producción biográfica del Canal RCN que retrata distintos momentos de la vida personal y artística del cantante de música popular. La telenovela, que exploró sus orígenes, generó una fuerte polémica entre la familia del fallecido artista.

En la quinta casilla se ubicó la segunda temporada de La venganza de Analía (2.348.638 espectadores), de Caracol Televisión, transmitida entre mayo y septiembre. La producción mantuvo a sus protagonistas originales (Carolina Gómez, George Slebi y Marlon Moreno) y, además, sumó al elenco a la reconocida actriz Paola Turbay.

Más abajo en el ranking aparecen la repetición de A Corazón Abierto (1.734.639 espectadores), centrada en los conflictos humanos dentro de un hospital; La Influencer (1.677.699 espectadores), que aborda el impacto de la fama y las redes sociales; La Rosa de Guadalupe (1.626.427 espectadores), con relatos independientes de corte social; y la retransmisión de Loquito por ti (1.459.379 espectadores), historia inspirada en la vida de los cantautores colombianos Rodolfo Aicardi​ y Gustavo ‘El Loko’ Quintero.

