“Toy Story” vuelve a las salas de cine para celebrar sus 30 años: Cuándo y dónde verla

Treinta años después de su estreno original, Toy Story, la icónica película que revolucionó el cine de animación, regresa a las pantallas grandes de Colombia. Desde este 11 de septiembre, las salas de Cine Colombia y otros exhibidores del país vuelven a recibir a Woody, Buzz Lightyear y compañía para una función que promete despertar nostalgia en los adultos y cautivar a las nuevas generaciones.

El reestreno forma parte de las celebraciones globales por el 30º aniversario de la película de Pixar y Disney. Estrenada en 1995, Toy Story fue el primer largometraje animado completamente por computadora y marcó un antes y un después en la industria cinematográfica. Su llegada a las salas colombianas busca ofrecer a los fanáticos la experiencia de ver nuevamente —o por primera vez— esta historia en la pantalla grande, con calidad de imagen y sonido adaptada a las tecnologías actuales.

Según Publimetro Colombia, el reestreno incluirá proyecciones en formato tradicional y funciones especiales en 4DX, una opción inmersiva que permitirá a los espectadores vivir las aventuras de Woody y Buzz con efectos sensoriales que acompañan las escenas más memorables. Además, las funciones estarán disponibles tanto en idioma original como dobladas al español latino, respetando la nostalgia que caracteriza a la versión que muchos crecieron escuchando.

Cine Colombia confirmó que Toy Story estará en cartelera en las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Los horarios y formatos pueden variar según cada cine, por lo que se recomienda consultar la cartelera local para asegurar un buen lugar en las funciones que, según se espera, tendrán alta demanda entre familias y fanáticos de la saga.

El regreso de Toy Story a las salas no solo busca rendir homenaje a la cinta que abrió el camino para las producciones animadas modernas, sino también reavivar el vínculo emocional de varias generaciones con sus personajes. Treinta años después, la amistad entre un vaquero de juguete y un guardián espacial sigue recordando que, aunque pase el tiempo, algunas historias permanecen intactas en el corazón del público.