Una batalla tras otra: de qué trata, dónde verla y más de la gran ganadora de los Oscar 2026

La película ‘Una batalla tras otra’ se convirtió en la gran protagonista de los premios Oscar 2026. La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson llegó a la ceremonia con 13 nominaciones y terminó imponiéndose como la más premiada de la noche, con seis estatuillas en total.

Entre los galardones que obtuvo se destacan ‘Mejor película’, ‘Mejor dirección’ y ‘Mejor guion adaptado’, además de premios en categorías técnicas como montaje y casting. También se llevó el Oscar a ‘Mejor actor de reparto’ para Sean Penn, consolidando así el reconocimiento de la Academia a una producción que había dominado buena parte de la temporada de premios.

¿De qué trata ‘Una batalla tras otra’?

Bob es un antiguo activista que lleva años intentando dejar atrás el pasado que marcó su vida. Ahora vive centrado en su familia y en su hija Willa, mientras trata de mantenerse lejos de los problemas y de las tensiones políticas que alguna vez lo rodearon.

Todo cambia cuando reaparece un viejo enemigo relacionado con esa etapa de su vida. Su regreso trae consecuencias inmediatas: Willa es secuestrada y Bob se ve obligado a volver a enfrentarse con personas y situaciones que creía superadas.

A partir de ese momento, inicia una búsqueda para encontrarla que lo lleva a retomar caminos que había dejado atrás. En ese recorrido se reencuentra con antiguos aliados y adversarios mientras intenta rescatar a su hija.

Actores y dónde ver ‘Una batalla tras otra’

El reparto está encabezado por Leonardo DiCaprio, quien interpreta al protagonista de la historia. A su lado aparecen figuras como Sean Penn, además de un elenco que reúne a varios actores reconocidos de Hollywood: Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, entre otros.

La dirección corre por cuenta de Paul Thomas Anderson, cineasta responsable de títulos como ‘There Will Be Blood’ y ‘Phantom Thread’. Con ‘Una batalla tras otra’, el realizador obtuvo finalmente su primer Oscar competitivo como director, después de varios años siendo considerado uno de los autores más respetados del cine contemporáneo.

Para quienes aún no han visto la película, la producción se encuentra disponible a través de HBO Max para varios países de América Latina. Además, en Colombia todavía puede verse en algunas salas de cine que mantienen funciones especiales, como las programadas dentro de Cineco Alternativo.

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