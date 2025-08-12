Valentina Taguado y Michelle Rouillard tuvieron tenso desencuentro en MasterChef

Para el reciente capítulo de MasterChef Celebrity los famosos tuvieron que cocinar en parejas que fueron elegidas al azar. Aunque algunos quedaron contentos, otros dejaron en evidencia su inconformidad. Tal fue el caso de Valentina Taguado y Michelle Rouillard.

¿Qué pasó con Valentina Taguado y Michelle Rouillard?

La actriz y exreina notó la incomodidad de su compañera, por lo que no dudó en afirmar: “No sé si no le caigo bien o dirá, ‘esta es la que menos me importa’ o si en realidad tenga algún raye conmigo”.

Cuando se acercaron para confirmar el equipo, Rouillard le dijo a la locutora: “Te tocó conmigo querida”. Aunque en el momento Valentina no le contestó nada, en el confesionario dijo entre broma: “¿Es una amenaza? Puede que le diga ‘no peleemos, saquemos esto bien’ o que le de con un sartén en la cara”.

Las concursantes debían preparar shushi. Mientras realizaban el plato, tuvieron algunas diferencias que quedaron registradas en las cámaras. “La primera cocinada con Valentina por alguna razón ella quedó fastidiada conmigo. Yo tenía el delantal negro, entonces ella sintió como que yo la arrastré al lado oscuro, pero no fue mi culpa”, dijo Michelle. “Vamos bien, pero el tiempo corre y veo a Valentina que se estresa”, agregó.

Cuando Claudia Bahamón anunció que se había acabado el tiempo se evidenció que Valentina estaba inconforme

“Todo bien, yo logro controlar mis emociones, pero en este reto, en especial en los últimos minutos fue un caos total”, dijo Valentina. Al terminar el reto, Michelle habló con Valeria a quien le expuso lo que había ocurrido: “Valentina casi manda a la mier$% todo a último minuto, pero bien”.

Pese a esas diferencias, Rouillard, recordada por su participación en Tu voz estéreo aseguró que, de su parte, no tiene nada contra su compañera: “Yo no tengo problemas con ella, no sé si para ella hay realmente un lío de fondo conmigo”. Por su parte, la exlocutora de Impresentables de Los40 dijo: “Todo bien, pero me molesta un poquito la mediocridad”.

Valentina Taguado y Michelle Rouillard hacen “las pases”

Después de la emisión de ese capítulo, ambas participaron usaron sus redes sociales para limar asperezas y dejar claro que existe una buena relación entre las dos: “Las emociones del momento pueden herir demasiado, siento que herí a Michelle y qué rabia porque es increíble como persona, lo siento muchísimo. Ella trabajó muy calmada conmigo, gracias por eso❤️ Así que si esta vez quieren tirarle mierdita a alguien, YO ESCOGÍ HACER EL SUSHI”, escribió Valentina.

Por su parte, Michelle le contestó en ese mismo post: “Te quiero”. Adicional, también hizo una publicación en sus redes dando su opinión sobre lo que ocurrió: “Hoy precisamente trabajé con @valentinataguado y lo único que puedo decir es que hicimos un buen equipo. Las cosas no salieron como esperábamos, pero a mí sí me alegró mucho compartir la cocina con ella. A pesar de nuestras diferencias. Tal vez en otro momento las cosas nos funcionen mejor".

La locutora aprovechó para ofrecerle disculpas públicas: “Es obvio que no tuve la mejor actitud, discúlpame por eso y te agradezco que hayas trabajo tan tan bien, eres muy entregada y eso es admirable👏🏻 Ah pero que te rías con el delantal negro? ES INCREÍBLE”.