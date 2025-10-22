Valentina Taguado y Patricia Grisales protagonizaron tenso momento en ‘MasterChef’

En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia 2025, la tensión volvió a apoderarse de la cocina más famosa del país. Durante el reto por equipos, Patricia Grisales, Valentina Taguado y Raúl Ocampo conformaron el equipo verde, responsable de preparar 80 porciones —40 dulces y 40 saladas— para ser servidas al personal de distintas producciones del Canal RCN, como Noticias RCN, Mañana Express y Buen Día, Colombia.

Aunque intentaron coordinar esfuerzos para cumplir con el exigente desafío, lo que debía ser un trabajo en conjunto terminó en un nuevo enfrentamiento entre las dos concursantes. Las diferencias entre Valentina y Patricia ya habían surgido en la prueba anterior, emitida el sábado, cuando cocinaron comida callejera mexicana. En esa ocasión, las discusiones sobre liderazgo y toma de decisiones anticiparon lo que volvería a ocurrir en esta jornada.

¿Qué pasó entre Valentina Taguado y Patricia Grisales en ‘MasterChef’?

Desde el inicio de la preparación, las discrepancias se hicieron evidentes. Grisales manifestó su molestia por lo que consideró una actitud “mandona” de su compañera y expresó que no estaba de acuerdo con el tono con el que Valentina le hablaba. La conversación se tornó incómoda cuando, según se vio en el programa, la actriz le dio un ligero coscorrón a la creadora de contenido, quien reaccionó de inmediato: “Juego de manos, juego de marranos. Hagamos una cosa, Paty: tratémonos a palabra, pero sin tocarnos”.

El incidente tensó aún más el ambiente en la cocina. Ambas continuaron trabajando, pero con notoria incomodidad. En medio del reto, Patricia Grisales aseguró sentirse desplazada por las decisiones de Valentina y comentó que la situación le recordaba las discusiones con su hija. “Siento a veces como cuando tengo discrepancias con ella, y Valentina debe sentir que le hablo como una mamá”, dijo ante las cámaras.

Los chefs notaron la falta de comunicación en el grupo. Jorge Rausch se acercó a su estación para cuestionar la manera en que cocinaban el lomo, lo que generó nuevos reproches entre las compañeras. “Menos mal llegó el chef, me hicieron perder tiempo”, comentó Grisales visiblemente molesta.

Finalmente, el equipo verde no logró convencer al jurado y terminó con los delantales negros. En redes sociales, el episodio desató toda clase de reacciones: algunos defendieron a Patricia por su experiencia y carácter, mientras otros destacaron la calma de Valentina frente al conflicto.