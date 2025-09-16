Valeria Aguilar fue eliminada de ‘MasterChef’. Valentina Taguado rompió en llanto

El reciente capítulo de MasterChef Celebrity generó un sinnúmero de emociones. El reto de eliminación entre Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Nicolás Montero, Carolina Sabino y Pichingo, fue uno de los más comentados hasta el momento.

¿Qué pasó hoy en ‘MasterChef Celebrity’

El reto de eliminación consistía en realizar un plato libre. Sin embargo, durante la preparación, se evidenció tensión al punto que los jurados les llamaron la atención a los concursantes, quienes tuvieron algunas ventajas y beneficios gracias a unos sobres dorados especiales.

Carolina pudo elegir cocinar con Alejandra durante los primeros 30 minutos; Raúl tuvo cinco minutos más para cocinar; Nicolás puedo escoger el sazonador que quiso y Valeria, al igual que Carolina, pudo escoger a Valentina para que la acompañara durante la primera media hora. Por su parte Pichingo, al igual que Raúl, obtuvo cinco minutos más.

Además de Belén Alonso, Jorge Raush y Nicolás de Zubiría, Ramiro Meneses, ganador de la temporada del 2022, estuvo presente para hacer recomendaciones en las preparaciones de los concursantes.

Sin embargo, durante el reto, los famosos tuvieron algunas complicaciones. A la hora de presentar los platos, Pinchingo fue criticado por presentar una cazuela de fríjoles sin huevo. Por su parte, Carolina tuvo problemas con su salsa. Según los chef era desagradable. Después de analizar el plato de todos, concluyeron que la eliminada debía ser Valeria Aguilar, quien tuvo más errores.

Así fue la despedida de Valeria Aguilar de ‘MasterChef’

Una de las más afectadas por la salida de Valeria fue Valentina, con quien entabló una gran amistad. La exlocutora de Los40 no pudo evitar las lágrimas.

“Jamás pensé que Valeria iba a salir en este punto. Es demasiado buena”, dijo Valentina. Por su parte, Raúl Ocampo dijo: “Las cocinas sin Vale va a ser como aburridas”.

Nicolás de Zubiría le explicó por qué la eliminaron: “Una lástima tu salida, pero creo que los motivos son bastante claros. Tuvimos una serie de errores no perdonables en este punto de la competencia. Un plato sin salsa. Lo que más bajó puntos en tu plato fue que era un plato seco”.

Claudia Bahamón también le dedicó unas emotivas palabras: “Eres un dulcesito de persona, con picante. Que no se te olvide lo que eres. Te quiero montones”.

Valentina Taguado despide entre lágrimas a Valeria Aguilar

Valentina bajó del balcón para despedirse de quien se convirtió en su gran amiga. “No es una amistad por competencia. Simplemente somos dos personas que coincidieron”, dijo Valeria.

“Que se vaya Valeria ahorita no tiene sentido para mí. Estoy en shock de imaginarme todo lo que está pasando por su corazón, por su cabeza, me duele más”, dijo la locutora.

A través de sus rede sociales, le dedicó unas emotivas palabras tras su eliminación: “No tengo como explicar lo que estoy sintiendo. Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO💔GRACIAS a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa❤️‍🩹🐁🐀Eres el verdadero ¡YO SI GANÉ! Tienes el poder del amor, la energía, el corazón y el humor❤️‍🩹👏🏻Esta competencia no será lo mismo sin ti, sin la tranquilidad y honestidad que le metes💔😭Que lindo escribir una historia tan linda a tu lado, te admiro demasiado. TE AMO INFINITAMENTE hoy, mañana y siempre".

Al final, Valeria les dedicó a todos unas emotivas palabras: “No sé cómo me recuerden en sus corazones, pero espero que les quede siempre el humor. Creo que eso nos salva, el humor, y cómo no, el amor. Saben que los amo a todos. Es la experiencia más increíble”.