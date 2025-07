Así fue la pelea de Valeria Aguilar y Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’

Tras la salida de René Higuita, los participantes de MasterChef Celebrity comenzaron un nuevo ciclo. Cada día, los chefs se vuelven más exigentes a la hora de calificar los platos, pues el nivel va subiendo en cada reto.

¿Qué pasó con Valeria Aguilar y Michelle Rouillard en ‘MasterChef’?

En la emisión del pasado miércoles 16 de julio, los famosos enfrentaron un nuevo reto en parejas. Gracias a un beneficio que tenían por el pin de inmunidad del reto anterior, Mario Alberto Yepes y Ricardo Vesga escogieron los equipos.

Michelle Rouillard y Valeria Aguilar quedaron juntas. Aunque al principio todo parecía marchar bien, a medida que fue pasando el tiempo, comenzaron a evidenciarse sus diferencias. La actriz y la improvisadora no lograban ponerse de acuerdo en pequeñas decisiones que tenían que tomar para hacer su plato, que consistía en pescuezos de pollo rellenos.

Las discrepancias entre las dos surgieron por la realización de una mayonesa casera para la salsa que generalmente les piden los chefs cada vez que presentan un plato. Mientras Valeria insistía en hacerla, Michelle aseguraba que ya no había tiempo.

Al ver la situación, Claudia Bahamón llegó a la estación de cocina de ellas. Inmediatamente, la influenciadora le dijo: “haga un masaje”. La presentadora le pregunto: “¿a quién le hago masaje?”. Valeria le respondió que a la actriz. “¿Por qué? ¿Está muy estresada?”. “Un poquito”, contestó Valeria.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, Michelle respondió: “no, yo no estoy estresada. Yo estoy bien, lo que pasa es que eso necesita estar perfecto”. Aguilar la contradijo respondiendo: “¿Y si no está perfecto qué?”. Claudia contestó: “pues tenemos un delantal negro”.

En una entrevista posterior al reto, la improvisadora dijo: “A mí Claudia me da la impresión de ser una persona calmadita. Entonces, le pido el favor de que hable con Mitch, que la tranquilice, que le haga una clasecita de yoga, un mantra ahí... ¿Y qué importa si llevamos delante al negro? Lo estamos intentando, porque no es que estemos haciendo las cosas mediocres”. También, le dijo a Claudia: “la perfección no existe”.

“Yo entiendo porque Michelle es muy exigente y le gusta la perfección y está bien porque eso es la cocina”, dijo Claudia. “Me parece que Claudia me lee bien. Sí, en efecto soy una persona perfeccionista, me gusta que las cosas queden bien en la medida la de lo posible”, dijo Michelle en la entrevista posterior.

Al final, Valeria agregó: “la cocina es disfrutar. Para pelear se necesitan dos y yo no voy a hacer una de esas dos personas que está peleando, entonces me dedico a lo mío y Michelle finalmente se calma y creo que es cuestión de a