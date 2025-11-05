Valka salió de ‘La casa de Alofoke’ entre lágrimas y escándalos ¿Qué pasó?

La participación de Valka en La casa de Alofoke 2 llegó a su fin de forma inesperada. La cantante colombiana decidió renunciar al reality en medio de lágrimas y controversias, tras un conflicto que involucró a su pareja, el artista urbano Dalex, y al productor Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoke, dueño del formato.

Su salida, transmitida en el más reciente episodio, provocó un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores se dividieron entre quienes apoyaron su decisión y quienes lamentaron verla abandonar el programa.

¿Por qué Valka renunció a ‘La casa de Alofoke 2’?

Todo comenzó luego de una fiesta dentro de la casa, cuando Alofoke se acercó a Valka para hacerle un comentario sobre su pareja. El productor insinuó que Dalex podría estar molesto al verla bailar con otros concursantes, lo que generó incomodidad inmediata en la cantante. “No está celoso, mi novio y yo estamos bien. Por favor, no lo involucren que él no tiene nada que ver”, respondió ella con firmeza, tratando de poner fin a la conversación.

Sin embargo, el comentario no tardó en llegar a oídos de Dalex, quien expresó su inconformidad a través de sus redes sociales. En una historia publicada en Instagram, el cantante escribió: “Alofoke, no me metas en tus payasadas para formar controversia. La única razón por la que yo iría a esa casa esa es para ver a mi reina, que la extraño con cojones. A propósito, ella es demasiado para la mi*rda de casa esa. La única con talento de verdad”.

@kick.sh0rt 💔 Las emociones se desbordan en La Casa de Alofoke. Valka no pudo contener las lágrimas tras la creciente controversia entre su pareja Dalex y Alofoke (Santiago Matías). 😢 La tensión y los comentarios sobre su relación terminaron afectándola, provocando un momento de vulnerabilidad frente a todos los participantes. 💬 Un clip lleno de sentimientos y sinceridad que muestra el lado más humano de Valka dentro del reality. #LaCasaDeAlofoke #Valka #Dalex #Alofoke ♬ sonido original - kick.sh0rt

Tras el mensaje, la producción permitió que Valka hablara directamente con su pareja. En imágenes que se vieron durante la emisión, se observó a la artista en una habitación a solas, hablando con Dalex a través de su teléfono celular.

Luego de esa conversación, Valka tomó la determinación de abandonar la competencia. Aunque varios de sus compañeros intentaron persuadirla para que reconsiderara su decisión, la cantante se mantuvo firme. “La decisión no va a cambiar, ya. Pero muchas gracias”, dijo antes de pedir sus maletas y despedirse entre abrazos y lágrimas.

La despedida de Valka en ‘La casa de Alofoke 2′

Minutos después, Valka compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó las razones detrás de su salida. “Yo sufro de depresión y ansiedad, y entrar a la casa fue un reto personal muy grande para mí. Quería demostrarme que podía lidiar con eso, pero cuando tuve la oportunidad de ver lo que estaba pasando afuera, se despertaron en mí muchas cosas que pensé que ya tenía controladas”, expresó con sinceridad.

La cantante añadió que su decisión fue también un acto de responsabilidad emocional: “Sé que no puedo ofrecer dentro de la casa la energía y la actitud que ustedes merecen. Prefiero tomar distancia, porque convivimos veinte personas con vibraciones muy distintas y no quiero afectar a nadie con mi situación”.

En su despedida, Valka agradeció el cariño del público dominicano y aseguró que, aunque lamenta irse, se siente satisfecha con su paso por el programa. “Cumplí mi propósito: que me conocieran como persona y también mi talento. Gracias, de todo corazón, al público de República Dominicana por tanto cariño”, concluyó la ahora exparticipante de La casa de Alofoke 2.