Variel Sánchez contó detalles de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ que no se verán en pantalla

Variel Sánchez interpreta a Brayan Ferreira en la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, producción que actualmente se emite en las noches de Caracol Televisión. Su personaje es el de un hombre que, tras una vida de escasez, descubre ser hijo biológico de una familia millonaria y pasa a ocupar el lugar que, por equivocación, mantuvo Andrés Galindo (Juan Manuel Guilera) durante mucho tiempo.

En entrevista con Vea, el actor compartió algunos detalles de su participación en esta producción, incluyendo anécdotas y momentos del rodaje que no se vieron —ni se verán— en pantalla.

¿Qué contó Variel Sánchez sobre la nueva versión de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’?

Durante su conversación con este medio, el bogotano de 35 año habló abiertamente sobre cómo ha sido trabajar en esta nueva adaptación de una historia que, desde su estreno en 2008, se volvió un clásico de la televisión colombiana.

Lo primero que admitió Variel Sánchez sobre Nuevo Rico, Nuevo Pobre es que, al día de hoy, no ha visto la versión original de la telenovela. Esto, según él, se convirtió en una ventaja a la hora de encarnar a un nuevo y auténtico Brayan Ferreira.

“Tengo que hacer la tarea, pero en su momento no la vi porque no me quería sesgar. Tengamos en cuenta que este personaje lo interpretó originalmente un grande como Jhon Alex Toro, entonces no podía ponerme a ver la primera versión porque, seguramente, iba a replicar a muchas cosas. Yo quería meterme en el texto y ser un Brayan nuevo, por eso siento que son muy distintos y también siento que la gente lo ha recibido muy bien”, explicó inicialmente.

“Le metí de todo. Es inspirado en un cantante de música popular con Peso Pluma, y también con un pelado de barrio... mejor dicho, es un conjunto de un montón de cosas”, agregó Variel Sánchez en su charla con Vea.

¿Qué tan parecidos son Variel Sánchez y Brayan Ferreira?

“Somos más diferentes que parecidos. Yo nunca he trabajado por riqueza. A mí me gusta la plata, como a la gran mayoría, y me gusta vivir bien y estar tranquilo económicamente; sin embargo, ese no es el fin de mi vida. En ese contexto, ¿qué tiene Variel de Brayan?, podría decirte que la autenticidad. Brayan es un tipo muy auténtico, aunque ahorita lo estén detestando por ser un pedorro y una caspa. Igualmente, esa era la idea", comentó Variel Sánchez, quien también mencionó que, si tuviera la oportunidad de interpretar otro personaje de Nuevo Rico, Nuevo Pobre sería el de Mateo López Ferreira.

“Cuando he tenido la oportunidad de tener algo más de dinero, eso no me cambia, sino que me activa en ver qué voy a hacer o qué deuda debo pagar porque, como todos, tengo deudas. El que piense que los actores somos millonarios, no crea eso; y el actor que diga es millonario haciendo esto acá, tampoco le crea”, agregó entre risas.

Los detalles de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ que no se ven en pantalla

Detrás del producto que los televidentes del canal Caracol disfrutan cada noche, de lunes a viernes, hubo un trabajo incansable que toda la producción realizó durante meses. No obstante, una de las dificultades más grandes tuvo que ver con la llegada a las bodegas de CartSmart (empresa de la familia Ferreira).

“Tuvimos muchos días rudos, es que en los rodajes pasan muchas cosas. En Cartagena, que es lo que se viene, me pasa un suceso en el mar complicadísimo y hacerlo fue más todavía, fue todo un rollo. Además, las bodegas de CartSmart se grabaron en las principales de unas, fábricas reales, una que queda por la 80 y otra en Mosquera, y todos los días eran trancones de 4 horas ¡Por favor, párenle bolas a esas vías que están terribles! También el protocolo de entrada y salida en estas fábricas era complejo porque eran fábricas de verdad", asevero Variel Sánchez.