Viena Ruiz sale de Buen día Colombia y revela la razón: “Quisiera estar tranquila”

Viena Ruiz es una de las conductoras de televisión más queridas de los colombianos. La antioqueña que hace tres décadas se hizo famosa en su rol como actriz y como presentadora de ‘Los secretos de Viena’ el segmento final de ‘Noticias Caracol’, donde revelaba datos o curiosidades de la vida política colombiana sentada y luciendo minifaldas, que la llevaron a ser reconocida como la poseedora de las mejores piernas en el país, ahora es parte del equipo de conductores de ‘Buen día Colombia’, de RCN.

En el espacio comparte presentación con Andrés López, Orlando Liñán y Karina Soto. Adicionalmente, realiza un segmento propio donde entrevista al personaje del día.

¿Cuántos años tiene Viena Ruiz?

Sin embargo, trascendió que Ruiz estará por pocos capítulos más, ya que decidió retirarse. Vea habló con la conductora quien en efecto, confirmó que abandona el programa. “Es verdad es tal cual”, dijo y luego explicó que el pasado 1 de marzo cumplió 57 años y con ello, alcanzó la pensión y así la posibilidad del retiro laboral. “Muchas mujeres de mi edad cuando estábamos mas jóvenes no teníamos muy clara la importancia de la pensión...Esto es un esfuerzo muy grande y lo he hecho”, refiriéndose al tiempo que realizó sus aportes juiciosamente hasta lograr las semanas y el tiempo exigido por la ley. “Hoy me siento feliz porque ya puedo pensionarme”.

Cuando le indagamos por qué no continuaba trabajando por un tiempo, mencionó que se lo ofrecieron, pero ella declinó: “Que si podría haber seguido en el canal y en el programa, si. Guillermo Restrepo me dijo que me quedara, que cómo me iba a pensionar, que no me retirara, que estaba muy joven”.

Sin embargo, Ruiz quien es madre de cuatro hijos, admitió que considera que llegó el tiempo para tomar la vida con más calma. Eso le llama más la atención que además, de recibir su mesada de pensión y un sueldo más por seguir trabajando “Llevo desde los 18 años en un ritmo vertiginoso, llevo 40 años en que no he parado de trabajar y muchas personas dicen ‘qué rico ganarme dos sueldos’, eso es válido, pero no tengo esa meta, yo quisiera descansar, quisiera estar tranquila”.

¿Qué hará Viena Ruiz tras su salida de ‘Buen día Colombia?’

Mencionó que va a extrañar el trabajo, pero está feliz con el retiro. “El programa lo amo, me van a hacer mucha falta, pero tiene un ritmo fuerte, es mucho mas que presentar, es estar pendiente de las novelas del canal (porque se habla de ellas al otro día) y en este momento, ‘La Casa de los famosos’ va hasta las 10 de la noche… Mi ritmo actual es como de 5 de la mañana a 11 de la noche, es pesado”.

De momento, Viena ya tiene claro a que se dedicará una vez salga del aire. “Qué rico dedicarse a los hijos y a mí”.

La antioqueña no descarta asumir otros retos menos intensos. “Que si de pronto sale algo, podría ser chévere que pudiera seguir en otro tipo de formato porque el de ahora es muy exigente”.

La presentadora reflexionó sobre la importancia que representa para ella parar. “Me parece rico si uno trabajó duro en la juventud, poder hacer un alto en el camino. Estoy feliz, no me malinterpretes, me van a hacer mucha falta, estoy feliz de pensionarme. Quiero tomar las cosas con calma y soy consciente de la edad que tengo, uno no tiene el mismo nivel de energía de una persona de 30″, dijo la conductora.

Al final admitió que a sus 57 años se siente muy bien y está feliz con la etapa que comenzar “nunca pensé que fuera a ver los 57 como algo tan chévere”

Viena estará hasta el 31 de marzo al aire en ‘Buen día Colombia’.

