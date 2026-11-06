Viuda de creador de ‘Sala de emergencias’ demanda a ‘The Pitt’: Esta es la razón

Esta demanda surge, debido a que Sherru Crichton, la viuda del creador de ‘ER’, demandó a los responsables de ‘The Pitt’, al asegurar que la nueva serie es un reinicio no autorizado de la producción original de su esposo.

A pesar de que la acción legal lleva varios años en proceso, el caso vuelve a tomar relevancia, ya que hace dos días, el 4 de noviembre, un tribunal de apelaciones de California tomó nuevas decisiones sobre la continuación del mismo.

El inicio de este caso judicial contra Warner Bros. Television y los creadores de ‘The Pitt’, Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill, data de agosto de 2024 bajo la premisa de que el equipo detrás de la nueva serie intentó hacer un reboot de E.R., pero al no obtener la autorización necesaria, cambió el proyecto y lo presentó bajo otro nombre.

Autor de ‘E.R.’ no quería reebots, secuelas ni adaptaciones

Según la demanda, el contrato de Michael Crichton firmado al inicio de la serie ‘ER’, en 1994, incluía una cláusula de “derechos congelados” que prohibía la creación de secuelas, adaptaciones o reboots de E.R. sin su aprobación explícita. Debido a que el creador de la serie falleció el 4 de noviembre de 2008, Sherri Crichton es ahora la dueña de estos derechos patrimoniales, por lo cual pudo construir la demanda al considerar que The Pitt conserva elementos fundamentales de la apuesta original y que su producción vulnera los derechos establecidos en dicho contrato.

La decisión tomada por el tribunal de apelaciones de California consideró que ‘The Pitt’ y ‘ER’ comparten suficientes similitudes para que la demanda interpuesta por Crichton pueda seguir avanzando; sin embargo, decidieron dejar de lado la participación del actor Noah Wyle dentro del caso.

Ahora bien, dentro de los elementos similares señalados se encuentran la ambientación en una sala de urgencias, el ritmo acelerado de las historias, el uso de jerga médica, las representaciones gráficas de lesiones y la presencia de un médico joven e inexperto recién egresado de la facultad, personaje que Noah tuvo en la serie de los 90.

“Existen similitudes claras y numerosas entre The Pitt y E.R.", señala el fallo, que también destaca que ambas series ofrecen un comentario sobre el sistema de salud y se centran en las difíciles condiciones bajo las que opera el personal médico.

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Tras las acusaciones, los creadores de The Pitt han negado que la serie sea un reboot no autorizado de ‘E.R. Sala de urgencias’, pues sostienen que esta trata de una producción original con un formato totalmente distinto. Debido a la demanda la productora estadounidense ha intentado desestimar el caso en varias instancias argumentando que las similitudes señaladas son elementos genéricos del género médico.

Pese a estos argumentos, el tribunal de apelaciones decidió que la demanda debe continuar, lo que significa que el caso seguirá siendo investigado y si la demanda sigue teniendo relevancia irá a juicio.

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