¿Volverá un eliminado a ‘MasterChef’? Habrían dado pistas sobre posible reintegro

En los últimos días, MasterChef Celebrity ha tenido algunos cambios. El más significativo fue que, los fines de semana, ya no será transmitido como se venía haciendo; ahora los televidentes solamente podrán ver el reality culinario de lunes a viernes de 8:00 a 9:30 p.m.

¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity’?

En las últimas horas, los televidentes y usuarios en redes sociales han venido hablando sobre el reciente reto de salvación, en el que la actriz Paola Rey salió victoriosa, por lo que irá a eliminación.

La actriz de La mujer en el espejo preparó un mousse relleno de durazno, nueces, limón y bizcochuelo con salsa. Su plato lo tituló ‘Para mis hijos’. Aunque cuando presentó su plato frente al atril tuvo sus dudas por las preguntas que le hicieron los jurados, al final, fue la ganadora, lográndose quitar el temido delantal negro.

“Felicitaciones a Paola es muy creativa”, “bravo, Pao, te lo mereces”, “Paola se merece ganar esta temporada de MasterChef”, comentan algunos usuarios en las redes sociales.

Críticas a ‘MasterChef’ por recorte en los programas

Con el cambio de horario, los televidentes notaron que ahora cada capítulo no sale completo como antes, sino que, dejan expectativa para el día siguiente, lo que ha causado la molestia en muchos de ellos.

“Por favor episodios completos, eso ya me está aburriendo”, “que regrese el formato de episodios completos”, “por qué cambiaron la forma de terminar los programas últimos y no dicen quién ganó, sino que nos hacen esperar por el próximo capítulo”.

¿Un eliminado regresa a ‘MasterChef Celebrity’?

Una publicación que realizó la cuenta oficial de MasterChef Celebrity ha revolucionado las redes sociales, pues, aparentemente, deja abierta la posibilidad de un reintegro a la cocina.

“Hay despedidas que duelen mucho y las de nuestras celebridades no han sido la excepción, pero, si tuvieras la oportunidad de reingresar un participante a la cocina de #MasterChefCelebrity, ¿a quién eliges?”, se lee.

Los televidentes e internautas se emocionaron y no dudaron en comentar los nombres de sus favoritos. “Alejandro salió injustamente”, “Alejo, la salida de él fue injusta, era para sanción no para eliminación, solo por salvar a la prepotente de la Cony”, “me gustaría que regrese Alejandro, porque él no salió por un mal plato”, “que reingrese Roberto, se lo merece”, “Roberto, era uno de los mejores”.