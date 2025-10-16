‘Voy por ti, juega por mí’ recaudó más de $6.500 millones por la niñez en Colombia

El programa concurso Voy por ti, juega por mí, una iniciativa de Caracol Televisión en colaboración con UNICEF Colombia, cerró su sexta edición con un hito importante: más de 6.542 millones de pesos recaudados para mejorar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el país. La transmisión, que se llevó a cabo el 13 de octubre por señal nacional, combinó entretenimiento y solidaridad, demostrando una vez más el poder de la televisión para crear conciencia social y cambiar realidades.

Así fue la sexta edición de ‘Voy por ti, juega por mí’

La conducción del programa estuvo a cargo de Carlos Calero, quien estuvo acompañado por los “Amigos de la Niñez”: Cristina Hurtado, José Narváez, Laura Tobón y Jorge Alfredo Vargas. Juntos, participaron en dinámicas representando a los donantes seleccionados. Los afortunados ganadores se llevaron a casa premios como electrodomésticos, bicicletas, dispositivos tecnológicos y hasta un vehículo cero kilómetros, todo gracias al apoyo de marcas aliadas.

Con el apoyo de donantes, aliados y patrocinadores, estos fondos se destinarán a fortalecer los programas que UNICEF lleva a cabo en diversas regiones de Colombia y que se centran en prevenir la violencia de género, crear oportunidades para adolescentes, educar sobre los riesgos de artefactos explosivos y minas antipersonal, y proteger a la niñez en situaciones de emergencia. Según la organización, la recaudación de este año no solo ha superado la meta económica, sino que también ha visto un aumento en la participación de donantes, con un 36% más en comparación con 2024. Esto refuerza la confianza de la ciudadanía en esta alianza solidaria.

'Voy por ti, juega por mí'. Fotografía por: UNICEF Colombia

Para Gustavo Ugalde, gerente de Alianzas de UNICEF en Colombia, este logro es un claro reflejo del compromiso de empresas, medios de comunicación y personas que creen en la transformación social a través de la empatía. “Muchas gracias a las personas y aliados que decidieron apoyar la protección de los niños, niña y adolescentes, y que se han sumado a esta familia de corazones azules UNICEF, para seguir participando en la transformación de las vulneraciones a sus derechos que aun persisten”.

Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, destacó que el éxito de esta edición reforzó el compromiso del canal de ser un actor activo en la construcción de una sociedad más justa. “Desde nuestro quehacer diario promovemos la conciencia social y el compromiso colectivo. Junto a UNICEF reafirmamos nuestro propósito de generar impacto positivo y de trabajar por un país donde cada niño, niña y adolescente pueda crecer protegido con esperanza”, aseguró.