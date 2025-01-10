Warwick Davis volverá a ser el profesor Filius Flitwick en la serie de Harry Potter

La serie de Harry Potter está en plena producción, con su rodaje ya en marcha en los estudios Warner Bros. en Leavesden, Londres. La ficción, que llegará a HBO Max en 2027, ha incorporado siete nuevos nombres a su elenco... y uno de ellos es un veterano de la saga, pues retoma un papel que ya encarnó en las películas.

¿Quién es Filius Flitwick?

Según informa la propia plataforma de streaming en un comunicado, Warwick Davis (Willow) volverá a meterse en la piel del profesor Filius Flitwick, encargado de impartir la clase de Encantamientos y jefe de la casa Ravenclaw. David encarnó este rol en siete de las ocho películas de la saga, exceptuando Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en la que no apareció su personaje.

Además de Davis, la serie confirmó seis nuevos nombres en su reparto: Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como la profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook, el duende que trabaja en el Banco de Gringotts.

Nuevos actores confirmados

Estas nuevas incorporaciones se suman así a los recién anunciados Tristan y Gabriel Harland, que darán vida a los gemelos Fred y George Weasley, y a Gracie Cochrane, que encarnará a Ginny Weasley. Encabezan el reparto Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Los tres jóvenes actores tomarán así el testigo de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, quienes dieron vida a los protagonistas de la saga cinematográfica.

Completan el reparto Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirrell y Paul Whitehouse como Filch.

La serie de Harry Potter aterrizará en algún punto de 2027 en HBO Max y constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de J.K. Rowling. La ficción está escrita y producida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios. La ficción está producida por Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films.