Yana Karpova habló por primera vez sobre su salida de ‘La casa de los famosos’

La salida de Yana Karpova, conocida como ’La Rusa‘, resultó ser una de las más controversiales de La casa de los famosos Colombia, teniendo en cuenta que abandonó el reality por razones que no fueron expuestas en su momento.

“Sé que todo fue inesperado y entendemos las preguntas que muchos se están haciendo. En el momento oportuno se compartirá con ustedes la razón. Por ahora, les queremos expresar lo muy agradecidos y felicidad que estamos con todos ustedes”, expresó el equipo de la influenciadora.

Tres semanas después de lo ocurrido, Yana Karpova habló por primera vez del tema y reveló el motivo por el que, según ella, se vio obligada a dejar La casa de los famosos Colombia 2.

¿Por qué salió ‘La Rusa’ de ‘La casa de los famosos’?

En su momento se especuló que la salida de Yana Karpova estaba relacionada con supuestos problemas en Migración Colombia. Incluso, se dijo que las autoridades estuvieron a punto de entrar al programa para detenerla.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por ‘La Rusa’, quien compartió en horas recientes los verdaderos motivos por los que abandonó La casa de los famosos Colombia, a pesar de ser una de las favoritas.

“La verdad, me sacaron porque yo tenía que pagar los servicios de luz, agua y gas, y me iban a cortar todo, amigos. Me tocó salir para hacer las transacciones. También me iban a dejar sin internet. Ahí está la respuesta, mis amores: pagar recibos y más compromisos”, aseguró a través de redes sociales.

Las palabras de Yana Karpova, quien afirmó que ahora está radicada en Bogotá, despertaron opiniones divididas entre los televidentes del programa. Algunos, por ejemplo, creyeron su versión y la respaldaron; mientras otros consideraron que su respuesta fue una estrategia para evitar hablar sobre la verdadera razón de su salida y cerrar el tema de una vez por todas.

La favorita de Yana Karpova en ‘La casa de los famosos Colombia’

Sin duda alguna, una de las amistades más fuertes que se ha desarrollado en esta segunda temporada la protagonizaron ‘La Rusa’ y Melissa Gate. Tanto así que la antioqueña rompió en llanto tras la salida de la participante extranjera.

Desde que quedó eliminada de La casa de los famosos, Yana Karpova ha demostrado en redes sociales su apoyo a Melissa Gate, destacándola como su favorita para conseguir el anhelado premio final. Inclusive, es común verla haciendo campaña a su amiga y colega a través de distintas plataformas, como Instagram y TikTok.