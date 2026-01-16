Yaya Muñoz lanzó críticas contra Carla Giraldo por su labor en ‘La casa de los famosos 2026′

Yaya Muñoz se refirió de forma directa al desempeño de Carla Giraldo como presentadora de La casa de los famosos Colombia, cuestionando públicamente su manera de intervenir durante el reality. La creadora de contenido aseguró que, desde su punto de vista, la conductora cruza límites que no corresponden a su rol frente a las cámaras.

Las declaraciones generaron reacción entre seguidores del programa, especialmente porque provienen de una exintegrante del formato que habló desde su experiencia y sin matizar sus palabras, dejando clara su postura frente a la conducción del espacio.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Carla Giraldo?

La periodista y presentadora hizo estos comentarios durante su participación en Tamo en Vivo, pódcast dirigido por Dímelo King. Allí afirmó que Carla Giraldo actúa como si fuera una concursante más y no como la presentadora del reality.

“Carla se cree participante (...) Yo se lo tengo que decir, porque yo dije que este 2026 iba con todo”, expresó, asegurando que esa percepción no es nueva y que la ha notado a lo largo de las emisiones del programa.

Aunque Yaya Muñoz aclaró que no existe un problema personal con Carla Giraldo, insistió en que el desempeño de la presentadora en este rol le genera incomodidad. “Yo la quiero, pero como presentadora me hace ruido”, añadió.

En ese orden de ideas, según la exparticipante de La casa de los famosos, el perfil de Carla encajaría mejor en otro espacio dentro del formato: “Carla debería venirse acá de panelista, porque ella la da de panelista”.

“Yo siento que, como presentadora, Carla hace muchos comentarios que no debería, como pasivo-agresiva”, expresó, asegurando que este tipo de intervenciones pueden influir en la percepción del público sobre los participantes.

Para ejemplificar su postura, Yaya Muñoz recordó un comentario dirigido a Beba durante una de las dinámicas del programa. La concursante había participado anteriormente en El Desafío y en esa competencia fue duramente cuestionada por una lesión que afectó su rendimiento físico.

“Guau, ya no tienes tendinitis… ya se te quitó la tendinitis”, mencionó Carla Giraldo a la participante en aquella ocasión. Aunque Beba respondió con un “Gracias a Dios, sí”, el comentario no pasó desapercibido.

Para Yaya Muñoz, ese tipo de intervenciones no deberían provenir de la presentación del programa. “Eso es de los participantes que se peleen entre ellos”, concluyó la también modelo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí