Yesenia Valencia reveló tensa discusión con jurado de MasterChef. “Me dolió”

La salida de Yesenia Valencia de MasterChef Celebrity Colombia tomó por sorpresa a los seguidores del reality culinario, pero en las últimas horas la actriz rompió el silencio y reveló detalles hasta ahora desconocidos que explican su abrupta renuncia. Según confesó, una fuerte discusión con el jurado Jorge Rausch fue determinante en su decisión.

Valencia aseguró que, aunque en televisión solo se mostró su momento de debilidad y salida del set, lo que realmente precipitó su abandono fue un cruce de palabras con el reconocido chef, ocurrido fuera de cámaras.

“Lo que realmente me dolió fue lo que me dijo antes, cuando tuvimos una discusión fuerte… me dijo que eso era de fracasados. Me dolió porque no se puede decir que el primer eliminado fracasa”, afirmó la actriz en una entrevista reciente, visiblemente afectada por lo sucedido.

La participante, conocida por su trayectoria en televisión y cine colombiano, explicó que sus emociones ya estaban a flor de piel tras las primeras jornadas de competencia, pero que el comentario de Rausch la hizo sentir juzgada más allá del aspecto culinario. La expresión del chef habría sido una crítica directa a su intención de retirarse del programa.

“Uno tiene derecho a sentirse abrumado y a tomar decisiones personales sin que eso signifique un fracaso”, sostuvo Valencia, quien enfatizó que su renuncia no fue una derrota, sino un acto de autocuidado.

El incidente ha generado reacciones mixtas en redes sociales. Mientras algunos respaldan la postura de la actriz, otros consideran que debió afrontar el reto sin abandonar. Ni Jorge Rausch ni la producción del programa se han pronunciado públicamente sobre la conversación mencionada.

La situación revive el debate sobre los límites en los programas de telerrealidad y el impacto emocional que estos pueden tener sobre los participantes, especialmente cuando las cámaras se apagan.