Yina Calderón confiesa que extraña a Melissa Gate en ‘LCDLF’: “Me hace falta”

Este martes 8 de abril los televidentes de ‘La Casa de los famosos Colombia’ vieron la entrada de Manelyk González, que llegó en la modalidad de intercambio, ya que Melissa Gate fue trasladada a ‘La Casa de los famosos All Stars’, que se desarrolla en México.

En general, la extranjera fue recibida con amabilidad por parte de los famosos, a excepción de Yina Calderón, quien se mostró inconforme, incluso molesta con la invitada y evitó saludarla.

Por el contrario en México, los participantes del reality recibieron muy bien a Gate.

¿Por qué Yina Calderón echa de menos a Melissa Gate?

Yina Calderón, quien desde el comienzo del reality se ha mostrado en enemistad abierta con Melissa Gate sorprendió al confesar que extraña a su detractora más conocida. “Un no se imagina que pueda extrañar a alguien con quien no habla y no es amiga ni nada”, le mencionó a su amiga Lady Tabares, visiblemente afectada.

Más tarde y ante la evidente cara de tristeza por la ausencia de Gate, El Jefe llamó al confesionario a Calderón y le indagó sobre sus sentimientos al respecto. “Nadie va a poder hacer lo que hace Melissa en esta casa..”, comenzó diciendo Yina al tiempo que reconocía el talento de su contrincante. “Me doy cuenta de que tengo muchas cosas parecidas a ella”, dijo y cuando El Jefe le preguntó ¿Por qué la extrañaba?, Calderón mencionó: " el pregunta? Esto es una familia… Con Melissa me pasa algo diferente, siento como conexión..La única que me ponía en mi lugar era Melissa”. Al final puntualizó: “Si jefe yo extraño a Melissa, así que no le vayan a decir”.

Yina Calderón declara su antipatía hacia Manelyk

La reacción de Yina ante la llegada de Manelyk González, por el contrario, fue de rechazo absoluto. La Liendra en su rol de reportero en la casa, quiso ahondar en este tema y Calderón mencionó abiertamente que no deseaba cercanía con la invitada de ‘La casa de los famosos All Stars’.

“No hubo química, no me gusta su energía, es una energía pesada”, dijo la empresaria, cantante y exprotagonista de novela, apuntando a que sabía perfectamente quién era y manifestando molestia porque asegura que Manelyk se porta mal con Rosa, participante colombiana en el reality donde está Manelyk en México.

