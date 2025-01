Yina Calderón dio su versión de pelea con Sofía Avendaño. “Deja de victimizarte”

‘La Casa de los famosos 2025′ acogerá dentro de sus participantes a dos generadoras de contenidos que enfrentan un proceso legal, después de haber tenido un conflicto en un baño de una discoteca en Pereira. Los hechos habrían ocurrido hace dos años, en medio de la celebración de un cumpleaños de la dj Marcela Reyes.

Ahora que las protagonistas del evento que son Yina Calderón y Sofía Avendaño están confirmadas para compartir las 24 horas del día, en el polémico reality, las dos han dado su versión. Antes de saberse con certeza que Yina estaría, Sofía ofreció declaraciones en el programa de RCN ‘Buen día Colombia’, donde dijo que Yina y su hermana la habían agredido físicamente y que había una demanda ante fiscalía porque también hubo conducta homofóbica.

Lee las declaraciones y lo acontecido, según Avendaño aquí.

Ahora es Yina quien en el mismo programa del canal entregó su versión de los hechos, donde aceptó que hubo pelea, pero tiene una mirada distinta de lo acontecido.

“Quiero aclarar la situación con Sofía Avendaño, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Primero, quiero dejar claro que mi hermana Leonela es lesbiana, comparto mi espacio con un amigo gay, amo a la gente drag y tengo un profundo respeto por toda la comunidad LGBTIQ+. Por eso, no me parece correcto que Sofía venga a este programa a decir mentiras y a tergiversar la verdad”, contó Calderón, dejando claro que ella no es homofóbica, ni rechaza la comunidad.

Yina enfatizó en que es frentera y envió un mensaje a su futura compañera de convivencia: “Sofía, te digo directamente: deja de victimizarte. Si alguien conoce y valora a una mujer trans, soy yo. Amo a las personas trans y jamás haría algo en su contra ni atacaría a nadie de la comunidad”.

Calderón reconoció que su hermana Leonela, en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando toma alcohol, puede tener comportamientos agresivos y ese habría sido el caso. “Esa vez estábamos en la casa de Marcela Reyes, y me informaron: ‘Tu hermana y Sofía se agarraron en el baño’. Corrí de inmediato y, al entrar, las encontré en plena confrontación. Sofía estaba llorando y afirmó que mi hermana la había golpeado, y sí, debo reconocer que mi hermana la golpeó”, contó asegurando que ella no estaba cuando el conflicto se presentó sino que llegó luego.

“Yo no le pegué”, aseguró Yina Calderón frente a conflicto con Sofía Avendaño

“Es cierto que la situación fue tensa, pero yo decidí no involucrarme en eso y me retiré, yo no le pegué. De hecho mi papá entró y nos sacó a las dos. Hasta Marcela dice: ‘Yina estaba en otro lugar, en ese momento’. Lo que no acepto es que Sofía trate de ponerse en el papel de víctima continuamente, diciendo cosas que no corresponden a la realidad”, dijo Calderón al tiempo que mencionó qué hará ahroa que compartirán espacios.

“En los relatos legales que acompañan la denuncia, mi hermana Juliana, quien es abogada, ha explicado los hechos con claridad. Las acusaciones que me implican son mentiras. Por mi parte, no tengo intención de agredirla ni de causar más conflicto. Simplemente la voy a ignorarla cuando llegue a la casa”.