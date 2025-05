Yina Calderón recibió fuerte advertencia tras su pelea con Karina García en LCDLF

Los habitantes de La casa de los famosos Colombia 2 atraviesan por uno de los momentos más turbulentos de la temporada. Los ánimos se sienten bastante tensos entre los participantes y las emociones se viven a flor de piel. Muestra de lo anterior fue la reciente pelea que protagonizaron Yina Calderón y Karina García.

Todo ocurrió cuando la modelo antioqueña se acercó a una de las cámaras del programa para hacer campaña y evitar ser eliminada en la próxima gala. En ese momento fue interrumpida por la influenciadora huilense, quien hizo una serie de señalamientos en su contra y la acusó de “hacerse la víctima” ante el público.

“Yo no la estoy mencionando a usted, es usted la que está diciéndole a la gente que voten por mí ¡Yina, déjeme en paz! Yo simplemente dije que ustedes están haciendo una campaña en mi contra, nunca mencioné su nombre", expresó Karina García, a lo que Yina Calderón respondió alterada: “Deja de victimizarte y no te pongas de mentirosa. Quieres quedar como una víctima de todo mundo (...) ¡Que tal esta brincona, cuquisuelta desagradable!”.

Segundos más tarde, las participantes de La casa de los famosos empezaron a gritarse e insultarse. Razón por la que la producción del reality show hizo una fuerte advertencia.

‘El Jefe’ y Carla Giraldo hicieron llamado en ‘La casa de los famosos’

Luego de lo ocurrido, la paisa y la opita fueron obligadas a reunirse para compartir sus versiones sobre aquel desencuentro. Allí, ‘El Jefe’ aprovechó para solicitarles moderación en sus palabras, así como para advertir que Yina Calderón ha recibido varios llamados de atención por la misma situación y no seguirá tolerando su comportamiento.

"Les recuerdo que deben moderar su lenguaje en las diferentes situaciones de la convivencia o habrá consecuencias”, agregó ‘El Jefe’, a lo que Carla Giraldo se sumó con palabras más amables: “Es tratarnos con un poquito más de cariño, no necesitamos querer a los demás para darles nuestro punto de vista, no necesitamos alzar la voz para ser escuchados y esto lo he aprendido yo a través de los golpes".

“No es fácil estar ahí donde están, el ser juzgado y todo lo que implica el juego, pero hay que aprender y nos toca a las buenas o a las malas. A veces duele jugar y darlo todo, entonces vamos a moderarnos un poquito”, concluyó la presentadora de La casa de los famosos Colombia, quien también invitó a los participantes a disfrutarse su paso por el reality y no hacer de esta una experiencia desagradable e incómoda.