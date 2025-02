Yina Calderón recibió fuerte sanción en ‘LCDLF’: “No es la primera vez”

La participación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia resultó ser más polémica de lo que algunos esperaban. Las discusiones y enfrentamientos con varios de sus compañeros han sido una constante en apenas dos semanas que el reality lleva al aire.

Sin embargo, en medio de su más reciente pelea con Melissa Gate, la huilense “cruzó una delicada línea”, según lo dejó saber ‘El Jefe’. Por esta razón, recibió una severa sanción y quedó advertida de cara al resto de temporada.

¿Por qué sancionaron a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’?

Resulta que ambas concursantes protagonizaron un nuevo desencuentro frente a las cámaras, en esta ocasión por el manejo de los residuos en la casa. Y aunque parecía ser una de sus ya acostumbradas peleas, el cruce de mensajes incluyó términos que causaron bastante preocupación entre los habitantes de la casa, los televidentes del programa y los integrantes de la producción.

En uno de los comentarios que Yina Calderón hizo a Melissa Gate, por ejemplo, nombró a su pequeño hijo y aseguró que el menor no siente afecto por su madre.

“La gente se levanta amargada y cree que uno tiene que aguantárselos ¡La ch*mba! Yo entiendo lo de los residuos orgánicos y todo eso, pero no todo el mundo tiene esa misma...”, expresó la influenciadora antes de ser interrumpida por su compañera, quien le pidió que se instruyera en el tema para que no mezclara residuos orgánicos y reciclables con otros inorgánicos y no aprovechables.

“Pues de malas, entonces hágalo usted, sapa. Vaya y busque a alguien que se la coma para que le quite esa amargura ¡Amargada! ¡Por eso es que ni siquiera su hijo la quiere! (...) A uno el papá y la mamá no le enseñó tanto de eso. Antes que somos nobles y lo estamos haciendo, ¿no?”, agregó Yina Calderón, quien tuvo que ser detenida por varios compañeros, pues parecía tener la intención de agredir físicamente a Melissa Gate.

Sumado a lo anterior, Calderón reiteró una misteriosa solicitud que ha hecho, desde hace tiempo y con bastante insistencia, a su compañera: “Afuera le pido la dirección de la casa y no la pasa, ¿cierto? ¡Boba!”. Y aunque no se conoce la verdadera intención por la cual Yina busca obtener este dato, hay quienes lo consideran como una amenaza directa en contra de la integridad de Melissa.

Anda, pero ya con esta van como tres veces que Yina se levanta a querer pegarle a Melissa y amenazandola con que le de su dirección para enviarle cositas, eso ya no es juego mor 😐 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/Hki59nqH2w — Anxiety (@andrescaceress1) February 9, 2025

¿Cuál fue el castigo a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’?

Minutos previos a la segunda gala de eliminación, que dejó fuera de competencia a Marlon Solórzano, Carla Giraldo y Marcelo Cezán reunieron a los participantes para comunicarlos con ‘El Jefe’.

“Nosotros fuimos claros al decirles que la falta de respeto y el vocabulario lo tuvieran más controlado, pero parece que no quedó claro”, dijo Giraldo, a lo que Cezán añadió: “Hoy se traspasaron ciertas líneas que son muy delicadas”.

Fue entonces cuando ‘El Jefe’ apareció en escena para dar a conocer que Yina Calderón no podrá nominar a ningún compañero en las próximas votaciones y perdió el beneficio que ganó recientemente, en el que se duplicaban sus puntos de votación. Además, se advirtió que “la sanción será mucho más grave” si esta situación esto vuelve a ocurrir.

“En mi casa pueden decir lo que quieran, sin cruzar los límites del respeto. No es la primera vez que esto sucede, pero en esta ocasión tus comentarios fueron graves. Durante la discusión mencionaste al hijo de Melissa de una manera que preocupó a todos los habitantes de la casa y al público. Aquí no se transmite ningún tipo de comentario que afecte la convivencia y, mucho menos, que afecte a la familia”, concluyó ‘El Jefe’.

A pesar de que Melissa Gate celebró el castigo a Yina Calderón, también aseguró que tomará las medidas necesarias para que, fuera del programa, su integridad y la de su hijo no se vean expuestas:

“Yo salgo de acá y me voy para Fiscalía. Si algo me llega a pasar fue ella porque es que yo enemigos en la calle no tengo. Ella es la única que se mantiene amenazando de muerte, diciendo que me va a matar y que me va a mandar un regalo ¿Qué regalo me va a mandar? ¿Una faja?”.