“Yo me llamo”: Amparo Grisales recibió emotivo regalo y lloró con José Luis Perales

Una noche cargada de emociones vivió la jurado Amparo Grisales este jueves en “Yo me llamo”. El concurso, que está en su recta final, recibió a los participantes con sus respectivas presentaciones, sin embargo, dos de ellas llegaron al corazón de ‘la diva de Colombia’.

La primera fue la de Luis Alfonso, quien interpretó “Tequila con cerveza” con la alegría y la energía que caracterizan al participante. Los jurados quedaron contentos con su presentación, aunque hicieron un par de sugerencias. “Muchas cosas estuvieron muy bien, el manejo del aire y el interactuar con los bailarines, aunque debiste interactuar más. El original exagera mucho más todo y está marcado el estilo campesino”, dijo César Escola.

Por su parte, Grisales aseguró que estaba muy guapo, y que su presentación le había gustado. Fue entonces cuando el imitador se acercó a la mesa del jurado con un detalle simple, pero significativo, que hizo que la jurado recordara a su madre. Una pluma de gallina le entregó Luis Alfonso en la mano, a lo que ella recordó que siempre que se encuentra una pluma, se acuerda de su progenitora.

Luego, José Luis Perales se subió al escenario con un cambio de look que impresionó a los jurados, tanto así, que Grisales lloró al verlo. Se puso canas y sus entradas eran más pronunciadas, imitando una versión más longeva del cantante.

Perales interpretó su clásico de 1987 "Amada Mía“, y Grisales no pudo contener las lágrimas al final. “Qué lindo. Traes todo, tienes la pasión y la emoción en el corazón, qué canción tan linda. Me recuerda a esas parejas que todavía se aman a pesar del paso del tiempo, el amor de siempre, el amor eterno. Esas parejas yo las amo. Estás divino, te sacaste bien las entradas, las canas también me encantan”, expresó Grisales, que quedó fascinada con los cambios que ejecutó el participante en su apariencia.