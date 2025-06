‘Yo me llamo’: Amparo Grisales y el doble de Raphael protagonizaron tenso momento

La tensión marcó el capítulo 99 de Yo me llamo desde el primer momento, cuando el imitador de Raphael y Amparo Grisales protagonizaron un fuerte cruce de palabras. Todo ocurrió después de que el participante expresara su desacuerdo con la opinión de la actriz y presentadora sobre su más reciente presentación en el escenario.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así fue la discusión entre Amparo Grisales y ‘Yo me llamo Raphael’

Jaime (nombre real del concursante), fue el primero en subir al templo de la imitación y, para esta ocasión, eligió la canción Siempre está diciendo que te vas. Sin embargo, a diferencia de otras presentaciones, esta vez recibió una lluvia de críticas por parte de los tres jurados, quienes consideraron que su interpretación rozó la parodia del reconocido cantante español.

Al notar el gesto de incomodidad con el que Yo me llamo Raphael escuchaba las opiniones, Amparo Grisales le recomendó tomarse con mejor humor las recomendaciones. Razón por la que el participante respondió de forma contundente: "No, yo no quiero ser gracioso, la verdad. Me disculpa, Amparo, pero no quiero ser eso".

“Yo difiero mucho con usted, Amparito, y me disculpa, pero el video está como lo montamos”, agregó Jaime, a lo que Amparo Grisales reaccionó de inmediato: “¿Crees que lo hiciste bien? ¡Bueno, entonces ya ganaste, mi amor! No tengo nad

a más qué decir. Tranquilo, no te preocupes. Nunca están de acuerdo conmigo, pero yo los estudio mucho".

Con la intención de bajar los ánimos en la discusión, César Escola envió un mensaje a todos los participantes de Yo me llamo: “Por favor, todo lo que estamos diciendo, no solo para ti sino para todos tus compañeros, es con mucho respeto y es cumpliendo nuestra labor como jurados”.

‘Yo me llamo Raphael’ se pronunció en redes sobre su discusión con Amparo Grisales

Tras lo ocurrido en el capítulo 99 de esta décima temporada, Jaime acudió a las redes sociales y se pronunció con un misterioso mensaje.

“No pierdas tu objetivo escuchando comentarios sin razón. Sigue adelante amigo mío. Yo me llamo Raphael”, fue el comentario del participante, al que reaccionaron los televidentes del programa con opiniones divididas; mientras algunos lo apoyaron por defender su presentación, también hubo quienes lo cuestionaron por enfrentar al jurado calificador.