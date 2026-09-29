‘Yo me llamo’: anuncio de fallecimiento desató las lágrimas de Amparo Grisales en el set

La noche del lunes, 28 de septiembre, estuvo marcada por uno de los momentos más emotivos de la actual temporada de ‘Yo me llamo’. Sharon Realeza, quien se encarga de imitar a Selena Quintanilla, llegó al escenario para cumplir con una nueva presentación pese a atravesar un duelo familiar.

Antes de comenzar su actuación, la participante contó que su madre había fallecido apenas dos días antes. La noticia tomó por sorpresa a los jurados del programa, quienes escucharon sus palabras antes de que comenzara la interpretación.

"A veces el destino nos pone obstáculos que pensamos que nunca vamos a superar. Por eso este show se lo quiero dedicar a mi madre, que se fue al cielo", expresó la concursante, quien posteriormente asumió el reto de interpretar ‘I Will Survive’, canción que formó parte de la prueba de la noche en ‘Yo me llamo’. Al terminar su actuación, los tres jurados se pusieron de pie para aplaudirla.

La reacción de Amparo Grisales al fallecimiento de la mamá de ‘Yo me llamo Selena Quintanilla’

El momento también provocó una reacción emocional entre los jurados. Amparo Grisales no ocultó su conmoción después de conocer la situación que atravesaba la imitadora y destacó que hubiera asumido la presentación en medio del duelo.

"Perdiste a tu mami hace dos días. Está en el cielo y mira, la tienes en el corazón. Eres tan fuerte. Ellas nos dan una fortaleza tan grande que te presentaste, hiciste tu performance hermosísimo. Le pusiste todas las técnicas que tiene este popurrí. Hiciste toda… pusiste todas las técnicas: el growl, los flips, el vibrato, los desgarres, la máscara facial con ese control", expresó ‘La Diva de Colombia’, quien se acercó a abrazar a la imitadora y luego agregó.

Posteriormente, Amparo Grisales agregó: "Y que tú estés acá dándola toda. Te admiro, te aplaudo y para mí, mira, me erizaste toda, porque nuestras mamás nos están viendo y ellas quieren que triunfemos. Lo que hiciste fue espectacular, cantaste lindísimo en inglés, que era un reto impresionante ese popurrí en inglés".

César Escola y Elder Dayán Díaz no se quedaron atrás y también reconocieron su desempeño sobre el escenario en medio de un momento difícil. "Nosotros los artistas somos así, somos de carne y hueso", comentó el artista vallenato, a lo que el jurado argentino expresó: "A veces uno no sabe de dónde saca la fuerza, pero el escenario es un universo único que nos conecta con los que se fueron y con los que están todavía en este plano y nos acompañan. Este escenario, como todos los escenarios, donde uno puede ser Selena, aprovecha este escenario para conectarte todas las veces que quieras con tu mamá, que era aparte su deseo".

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La canción escogida para la presentación tampoco fue un reto menor para la participante. ‘I Will Survive’, interpretada originalmente por Gloria Gaynor, le exigió enfrentarse a un tema en inglés mientras mantenía los elementos de su personaje como Selena Quintanilla.

La propia participante relacionó el significado de la canción con el momento personal que estaba atravesando. Su presentación terminó convirtiéndose así en un homenaje a su madre y en uno de los momentos centrales de la emisión. "Ella quería que yo estuviera aquí. Estaba muy orgullosa y sus últimas palabras fueron: ‘hija, te amo'", concluyó la participante de ‘Yo me llamo’.

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