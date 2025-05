“Yo Me Llamo”: Bob Marley rompió el silencio y habló sobre su relación con Ángela Aguilar

La semana pasada, la noticia de un nuevo romance en el concurso de imitación se hizo viral en redes sociales. Se conoció que se trataba de Ángela Aguilar y Bob Marley, quienes hicieron pública su relación el pasado 22 de mayo.

En su momento, los jurados del programa, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz opinaron al respecto. “Yo te digo una cosa, mi querida Angelita. Si usted no nos cuenta, nosotros tenemos quien lo haga. Tenemos espías allá adentro”,dijo Amparo Grisales, a lo cual César Escola se sumó y preguntó a la joven cantante si “hay amor” con uno de sus compañeros de Yo me llamo. Finalmente, tras la insistencia del jurado, hubo una confirmación:“Sí, hay amor, pero es algo de mi vida privada que no me gustaría compartir. Es algo que quiero mantener todavía en privado, pero aprecio mucho que ustedes quieran saberlo”.

Aunque todo parecía ser un misterio y los rumores comenzaron surgir, fue hasta la presentación del jueves de la semana pasada que se confirmó quién era el enamorado de Aguilar.

¿Quién es el novio de Ángela Aguilar en “Yo Me Llamo”?

Los imitadores de Ángela Aguilar y Bob Marley confirmaron que son pareja. Durante una reciente emisión del programa, el imitador de Bob Marley reveló públicamente su relación con la imitadora de Ángela Aguilar, describiéndola como su “Miss Universo” y detallando que su vínculo comenzó con conversaciones profundas durante su tiempo en la “escuela” del programa.

El momento culminó con ambos compartiendo un beso en el escenario, lo que fue recibido con entusiasmo por el público y los jurados. Además, el imitador de Bob Marley le obsequió una manilla rasta a su pareja como símbolo de su relación.

Posteriormente, la imitadora de Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales una galería de fotos junto a su compañero, expresando abiertamente su afecto y confirmando su relación. Este romance ha capturado la atención de los seguidores del programa, quienes han mostrado su apoyo y entusiasmo por la pareja.

¿Qué dijo el imitador de Bob Marley?

En su perfil de Instagram, el imitador hizo una dinámica de preguntas y respuestas, donde respondió a varios de sus seguidores que le preguntaron por su relación con Aguilar.

“No es nada fácil pararse en televisión nacional a decir todo eso que ustedes escucharon,obviamente también frente a ese jurado y todo ese público viéndote, encontrar también las palabras adecuadas para que todo salga como debe salir”, comentó.

Para muchos, la revelación de la relación entre ambos fue una sorpresa, y la presentación que terminó con un beso entre ambos también lo fue. “Sabía que ustedes no se lo iban a imaginar, yo dije‘ellos no se van a esperar que sea yo con la peluca y con todo esto’,pero bueno, al final me armé de valentía”,mencionó.