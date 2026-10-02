Yo me llamo: César Escola llora con ‘Se me fue’ y confiesa que no pudo despedirse de su mamá

Aunque la imitadora de Myriam Hernández no logró elogios por su interpretación de ‘Se me fue’, una de las canciones más icónicas de la chilena, si conmovió bastante a uno de los jurados del formato de Caracol.

Sucedió en el episodio del jueves 1 de octubre cuando comenzó a sonar en el templo de la imitación el mencionado tema. Su letra, sobre una dura pérdida, tocó especialmente al maestro César Escola, quien recordó cuando su madre murió y él no se pudo despedir como hubiera querido.

"Me llevaste a un lugar que no quería recordar", Escola

"A muchos nos pasa que nos quedamos con palabras porque no avisan", dijo Escola a lo que Amparo complementó: "porque quedan cosas por decir". César mencionó "muchas" y lloró.



“Me llevaste a un lugar que hace tiempo no quería yo recordar”, dijo y su compañera de mesa, Amparo Grisales enseguida supo que se trataba de la mamá de César Escola.

Luego él narró cómo vivió ese día cuando fue a visitar a su progenitora al hospital sin saber que había fallecido. “Ese día llegué al hospital a visitar a mi mamá y cuando entro a la habitación estaba vacía otra otra persona. Y cuando entro aparece una enfermera y le digo ‘perdón y la señora que…’ y me dice ‘y me dice ‘no le avisaron?’ (…) Y no me pude despedir…”, mencionó entre lágrimas el argentino nacionalizado colombiano que recordó: “sí lo hice el día anterior, que estoy seguro de que me oía”.

Acto seguido Amparo Grisales, quien en varias ocasiones se ha visto muy emotiva también por su madre fallecida, le indicó que por “eso por eso hay que hacerlo siempre, por eso hay que amar a los papás”, refiriéndose a la necesidad de expresarle amor a las madres, a las abuelas y a los padres, de tal manera que no queden pendientes cuando ellos hagan falta.

La canción con la que Escola quedó impactado trata sobre una pérdida y el dolor que le causa a quien pierde esa ausencia. El tema, lanzado en 1992 es una composición de Jorge Luis Bustamante, quien perdió a su hija en un accidente.

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