Yo me llamo: doble de Kany García desata polémica tras criticar al jurado en redes

La décima temporada de Yo me llamo se acerca a su etapa final y las emociones se viven a flor de piel. Muestra de lo anterior fue el momento de tensión que protagonizaron César Escola y la doble de Kany García durante el capítulo 92, emitido el pasado viernes.

De acuerdo con lo que se vio en pantalla, el argentino fue crítico con la presentación de la concursante, quien apareció en el templo de la imitación acompañada de Andrés Peruzzi, exparticipante de La Descarga. Sin embargo, los comentarios del jurado no fueron bien recibidos por la imitadora (cuyo nombre real es María Gabriel), pues así lo demostró con sus gestos de desaprobación.

"Así como nosotros decimos todas estas devoluciones con cariño, hay que saber escuchar con humildad”, comentó ‘El Maestro’ Escola, a lo que la émula de Kany García en Yo me llamo respondió: “Mi cara es porque estoy un poco desconcertada. Las armonías las estudié muy bien, pero yo no puedo discutir con ustedes porque son profesionales y están de ese lado. Así que yo acepto lo que ustedes digan”.

‘Yo me llamo Kany García 2025′ reapareció en redes y avivó la controversia

Como si el cruce de mensajes con César Escola hubiera sido poco, María Gabriel se sumó a la ola de reacciones en redes sociales y continuó con la polémica. A través de sus historias de Instagram, la venezolana reiteró su inconformidad con los comentarios que recibió del jurado, conformado también por Amparo Grisales y César Escola.

“¡La razón se le da a quien la tiene! Estaba esperando que saliera esta presentación en televisión a ver qué había pasado, porque había que velo desde ‘afuera’, y no me equivoqué: desafinada no estuve. Uno matándose, aprendiéndose las cosas que Kany hace en la canción y ellos no estudian, ¿y tengo que darles la razón? ¡No, no y no!", escribió la doble de Kany García al terminar el episodio 92 de Yo me llamo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Teniendo en cuenta que las redes sociales del programa replicaron las palabras de María Gabriel, se conoció la opinión del público sobre la postura expuesta por la participante. Mientras algunos se mostraron de acuerdo y mencionaron que los imitadores también pueden defender sus presentaciones, otros consideran el mensaje como una falta de respeto y una forma de retar al jurado.