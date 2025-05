“Yo me llamo” en su recta final. Estos son los participantes que siguen en competencia

En el episodio de Yo Me Llamo emitido ayer, 20 de mayo de 2025, se vivieron momentos intensos y emotivos. Una de las situaciones más impactantes fue el desmayo de la jurado Amparo Grisales durante las presentaciones. La actriz, conocida como “la diva de Colombia”, quedó sin palabras al observar que varios de los imitadores no habían aprovechado la Escuela para evolucionar. La frustración fue tal que no soportó las presentaciones y se desmayó sobre el también jurado Rey Ruiz.

En cuanto a las presentaciones, participaron imitadores de artistas como Kany García, Haddaway, Rubén Blades, Fito Páez, Thalía y Óscar Agudelo. Las actuaciones generaron diversas reacciones por parte del jurado, destacándose algunas por su calidad y otras por no cumplir con las expectativas.

¿Quiénes quedan en “Yo me llamo”?

Ángela Aguilar sorprendió en su presentación al revelar que está enamorada, y aunque no reveló la identidad del hombre que le robó el corazón, contó que está ‘saliendo’ con alguien. Por otro lado, Felipe Peláez interpretó Vivo pensando en ti, junto a Eliu, una presentación que animó a los jurados y a los asistentes. Los comentarios de los jurados fueron positivos.

Luego siguió Joan Manuel Serrat, quien cantó Poema de amor. Su presentación fue tan intensa, que logró conmover a los jurados y César Escola derramó un par de lágrimas. “Yo tenía 8 años y tenía este LP en casa. Me trajiste a mi madre”, dijo.

Aunque me duela el alma fue el tema que interpretó Vicente Fernandez, luciendo su traje de mariachi y un imponente sombrero, sin embargo, los jurados hicieron algunas correcciones y Rey Ruiz le recomendó tener cuidado con el color de su voz, para que conserve la esencia del cantante orginal.

Con guitarra en mano, Kany García cantó Bailemos un blues, su carisma y su sonrisa acompañaron su presentación todo el tiempo, y los jurados quedaron satisfechos con lo que vieron en el escenario. No fue una buena noche para Bob Marley, quien interpretó "Three little birds“, una canción exigente que involucra movimiento, sin embargo, su show no logró conectar con los jurados. “Estoy buscando el doble exacto y esta noche no me lo diste”, dijo Grisales.

Gloria Estefan interpretó “Píntame de colores”, una canción que le exigió mostrar el sabor de la cantante original, pero al igual que Jim Morrison y su canción "L.A. Woman“, no lograron llenar las expectativas de los jurados.