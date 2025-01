Yo Me Llamo Fariana es una famosa influencer y relata conmovedora historia

Los participantes de la décima temporada de ‘Yo me llamo’ han revelado poco a poco sus propias historias de vida, que se han caracterizado por ser conmovedoras y emotivas y han cautivado no solo al público, sino al exigente jurado calificador.

En esta oportunidad fue ‘Yo me llamo Fariana’, quien pese a que se llevó la negativa de Amparo Grisales, logró la aceptación de sus similares César Escola y Rey Ruiz.

¿Qué pasó con ‘Yo me llamo Fariana’?

La imitadora de Fariana se presentó con su estilo imponente y arrasador que combina fuerza y sensualidad, dejando más que claro que se ha preocupado por verse, cantar y moverse como la cantante urbana colombiana que imita.

Rey Ruiz fue el primero en admitir que le gusta mucho lo que hace esta participante logra con su interpretación, destacando que este tema musical es una colaboración de la cantante con Oro Sólido. También mencionó que le faltaría verla y escucharla en un tono más rítmico o tener una referencia adicional para constatar que en efecto, hace una imitación perfecta.

Es en este momento que la artista canta a capela y logra que el cubano le de su voto y oprima el anhelado botón verde.

No ocurrió lo mismo con Amparo Grisales, quien se mostró preocupada por el repertorio de la artista urbana, exaltando que no sabe cuántas canciones podrían saberse los televidentes y decide darle un no. El maestro Escola en cambio, destaca su actitud, aunque no olvida que en momentos se desconcentra.

La imitadora de Fariana aprovechó el momento para hablar de lo que ha sido su lucha y revela que es una influencer que sacó adelante a su familia con contenidos digitales. Recordemos que se trata de Alexa Torres Contreras de la Familia Recocha (parentela muy reconocida en el medio digital colombiano).

Alexa que ahora participa como ‘Yo me llamo Fariana’ se quiebra y menciona que “Por ellos (por sus padres) estoy aquí. Yo saqué a mi familia adelante, creando videos para las redes sociales… a mis papás los pude sacar adelante, de ese trabajo que es del comerciantes, de sol a sol...mi mamá estaba muy enferma...hoy en día estoy acá porque ellos están allá trabajando por mí porque dijeron: ‘ve a la pantalla chica’, dijo mi papá, y rómpela, como siempre lo has hecho”.

Fue entonces cuando las dudas de César Escola se disiparon y le dijo a la participante: “Te voy dar la oportunidad de que estés en la pantalla grande del canal Caracol, sí te llamas”. La artista visiblemente emocionada dijo: “Gracias a mi familia Recocha que me está viendo, sobre todo a Dios”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento