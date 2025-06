“Yo me llamo”: Gloria Estefan envió un mensaje a su imitadora. “Sí te llamas”

En una noche repleta de música, talento y emotividad, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz fueron testigos de los avances de los participantes, quienes sorprendieron con sus presentaciones. El primero en subir al escenario fue Felipe Peláez, quien interpretó el tema “Full Full”. Aunque en la noche del martes su presentación fue de las más aplaudidas, este miércoles el imitador no corrió con la misma suerte.

La imitadora de Gloria Estefan fue sorprendida con un mensaje de parte de la cantante real, quien le dijo que “Sí se llama” y la motivó a subirse en el escenario para interpretar “Ay ay ay amor”. Fue una de las presentaciones más exitosas de la noche, llevándose las felicitaciones de todos los jurados.

“Fue maravilloso tener a Gloria ahí, me habían dicho que el encuentro sería con uno de sus músicos, pero cuando la vi a ella me quedé en shock. La profesora de la escuela me decía que le preguntara cosas, pero yo no sabía qué preguntar de lo feliz y emocionada que estaba. Esa era la motivación que necesitaba”, comentó la imitadora luego de que Grisales le preguntara por el sorpresivo encuentro.

Por su parte, Jonan Manuel Serrat interpretó Los fantasmas de roxy con guitarra en mano, sin embargo, su presentación no convenció del todo a los jurados. “Es muy frustrante. Me siento agotado”, dijo el imitador entre lágrimas. Luego, Bob Marley salió al escenario para interpretar “War”, acompañado de tres mujeres. Aunque los aplausos fueron inminentes, Grisales le aconsejó interactuar más con ellas.

Vicente Fernández erizó a los jurados con su interpretación de “La diferencia”. Su potente voz sacudió el escenario e hizo que los jurados lo felicitaran por su progreso en el programa luego de hacerle algunas recomendaciones. El famoso Auelio Cheveroni sorprendió al público y a los jurados del programa con su inesperada aparición, revelando que estará en el programa durante la gran final.

Los participantes que quedaron en riesgo fueron Joan Manuel Serrat, Felipe Peláez y Bob Marley, mientras que la mejor de la noche fue Gloria Estefan.