‘Yo me llamo’: inesperada eliminación desató reacciones divididas entre el público

El capítulo 100 de la décima temporada de Yo me llamo llegó con una nueva despedida: la participante venezolana que imitó a Kany García fue eliminada por decisión del jurado. Sin embargo, contrario a la nostalgia que suele reinar en estos momentos, su salida estuvo marcada por la controversia de un nuevo enfrentamiento con César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz.

Así fue el cruce de mensajes entre la doble de Kany García y los jurados de ‘Yo me llamo’

Luego de su más reciente presentación en el llamado templo de la imitación, María Gabriel (nombre real de la concursante) recibió fuertes cuestionamientos por parte del jurado. Uno de los primeros en hablar fue Rey Ruiz.

“Cantaste bien, con ímpetu, pero es que no se me parece a Kany. La original es más suelta, como que no hay tanto melodrama. Además, en la voz se me fue un poquito el color, en la parte más gritada”, expresó ‘El bombón de la salsa’, cuyas palabras no fueron bien recibidas por la imitadora de Kany García, quien reaccionó con evidentes gestos de incomodidad.

“Mira, me estás mirando como si te estuviera criticando, y no te estoy criticando. Lo primero que te dije es que te ves como una artista original y cantaste bien, pero debemos tener en cuenta dos cosas: la primera, que es cantar bien; y la segunda, que también debes imitar bien. Me da pena decírtelo, pero no sentí a Kany en tu interpretación”, agregó Rey Ruiz.

Por su parte, César Escola y Amparo Grisales coincidieron en que el atuendo de la participante no era el adecuado para una gala de eliminación en Yo me llamo. Sin embargo, María Gabriel los interrumpió y, con evidente molestia, manifestó su desacuerdo con el jurado: “Voy a defender mi tema con capa y espada. Ella venía vestida así en el video original. Cometí el error de fijarme en el video original. Eso es lo que voy a acotar”.

La tensión del momento fue evidente en el rostro de todos los presentes y solo se apaciguó cuando la cantante se retiró del escenario.

“No tengo nada para decir, no quiero hablar. ¿Pueden creer que me criticaron el vestuario? Yo salí a comprar esto porque estaba en el video original. Me arde la cara de la rabia", manifestó la concursante al llegar al camerino y encontrarse con sus compañeros.

Imitadora de Kany García se despidió de ‘Yo me llamo’

Poco después de su eliminación, en las redes sociales del programa se publicó un video de la artista extranjera. En la grabación, dedicó unas últimas palabras al jurado y al público que la apoyó hasta el final. Además, se refirió a la molestia que demostró tras bambalinas.

“Más que estar en desacuerdo con el jurado, estoy de acuerdo con Dios. El tiempo de Dios es perfecto y, si él decidió que hasta hoy voy en esta competencia, que se haga su voluntad siempre (...) Cuando llegué al camerino, estaba tratando de calmarme, luchando contra muchas cosas en mi cabeza, entonces por eso preferí no hablar de inmediato, sino ahora”, concluyó la imitadora de Kany García.

En los comentarios de la publicación, miles de televidentes manifestaron su opinión sobre la más reciente eliminación de Yo me llamo. Mientras algunos se mostraron en desacuerdo y apoyaron a la venezolana, una gran mayoría aplaudió su salida por considerar que no tenía lo necesario para llegar a la etapa final del concurso musical de Caracol Televisión.