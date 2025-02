‘Yo me llamo Paquita la del Barrio’ lloró al recordar su amistad con la artista original

Paquita la del Barrio murió este 17 de febrero y, entre la gran cantidad de homenajes que recibió la cantante, destacó el que Caracol Televisión le hizo a través de Yo me llamo, concurso musical en el que la mexicana tiene a su propia imitadora.

Al iniciar el capítulo 28 de la décima temporada, la doble de Paquita apareció en pantalla junto a las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña, quienes lamentaron esta pérdida.

“Hoy ‘Yo me llamo’ está de luto. Hacia el mediodía nos enteramos de la partida de Paquita la del Barrio”, comentó Laura, mientras que Melina reconfortó a la imitadora y le dijo que comparte su dolor porque sabe lo cercanas que fueron.

“Este es un golpe muy fuerte porque fue una persona que conocí y que fue muy especial conmigo. Yo estoy imitándola con el corazón y todo el respeto que ella se merece, y lo seguiré haciendo porque la estimo y la seguiré queriendo. Sé que, con el favor de Dios, la voy a representar por todo lo alto”, expresó la participante.

¿Cómo se conocieron Paquita la del Barrio y su imitadora en ‘Yo me llamo’?

Según contó Marleny (nombre de la concursante), siempre le han dicho que es muy parecida a la cantante mexicana y esto le hizo tomarle un aprecio especial. Por eso aprovechó una visita a Colombia, hace varios años, para recibirla en el aeropuerto con un mariachi y sus mejores canciones.

“El día que yo la conocí me enteré de que ella venía a Colombia. Eso para mí fue la alegría más grande porque yo la admiro desde hace muchos años, entonces fui a recibirla con un mariachi porque yo sé que ella los ama. Como ella se veía tan de malgenio y siempre han dicho que es muy brava, no sabía de qué manera me iba a recibir. Sin embargo, me abrazó con mucho cariño y, de inmediato, se puso a cantar conmigo”, explicó la participante de Yo me llamo, quien también aseguró que la artista original le hizo una mención especial en aquel concierto.

Luego de su primer encuentro, Marleny y Paquita la del Barrio quedaron en contacto y empezaron a cruzar algunos mensajes por chat. Por eso, cuando la mexicana regresó a Colombia, su amiga y seguidora le hizo un regalo que ella recibió con mucho cariño.

“Cuando ella volvió ya venía un poquito delicada de salud. Su show se le dificultó bastante y por eso, esa vez, le regalé un pocillo con una foto de las dos y cuando ella llegó a su casa lo colocó en una pared de su casa que está llena de pocillos. Le tomó una foto y me la envió”, agregó.

Participante de ‘Yo me llamo’ escribió canciones para Paquita la del Barrio

En su homenaje, Marleny también dejó saber que escribió tres canciones para que su ídolo musical las interpretara. Al mes de habérselas entregado, Paquita la llamó para expresarle su agradecimiento y admiración por las composiciones.

“Ella me dijo: ‘Mija, me gusta que tú también le cantas a los inútiles. Dame el permiso para grabar una canción de las que me enviaste, que se llama ’El Cornudo'‘. Ella la grabó con banda en México y yo aquí la tengo grabada con popular. Después me envió el resultado y me lo envió”, aseguró la concursante.

“Perdimos a una grande, perdimos a una dura de la música que era conocida en todo el mundo. Es que no sé ni cómo dimensionar con palabras lo que significa para la música latina. Ella fue como Vicente Fernández, Antonio Aguilar o un José Alfredo. Fue una mujer grande y yo, por mi parte, perdí a una amiga. Ella me dio su amistad tan grande y me dio la fuerza necesaria para estar aquí en ‘Yo me llamo’. De verdad que solo Dios sabe cómo estoy yo. Me duele... Ella siempre me preguntaba por mí, por mi familia y me decía que me quería mucho ¡Fue muy especial conmigo!”, concluyó entre lágrimas.