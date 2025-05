‘Yo me llamo’: se confirma la razón por la que ‘Búfalo’ no ha vuelto a aparecer

Los seguidores de Yo me llamo han notado en capítulos recientes una ausencia que no ha pasado desapercibida: la del popular personaje conocido como ‘Búfalo‘. Desde hace varios capítulos, su presencia ha sido un misterio, generando todo tipo de comentarios en redes sociales ¿Dónde está? y ¿por qué no ha vuelto a aparecer?, son algunas de las preguntas que rondan entre el público.

¿Por qué ‘Búfalo’ no ha estado de ‘Yo me llamo’?

La respuesta llegó durante el capítulo 91 del programa, cuando Laura Acuña, presentadora del formato, decidió aclarar el misterio en plena emisión. “Muchos de ustedes se estarán preguntando dónde estará Búfalo y es que está en una misión especial”, expresó inicialmente.

Según explicó la bumanguesa, Emmanuel Mendoza —nombre real de ‘Búfalo’— se encuentra en una particular encomienda: “¿Cómo les parece que está buscando a nuestro queridísimo lobo? Está buscando al lobo, no sé si logre encontrarlo o no, pero esperemos que sí porque aquí los extrañamos un montón y sé que ustedes, en casa, también”.

El “lobo” al que ‘Búfalo’ busca es nada menos que Aurelio Cheveroni, personaje que sorprendió hace poco al reaparecer como jurado invitado durante la etapa de Yo me llamo mini. Su regreso a la televisión, tras más de una década de ausencia, causó furor entre los seguidores del programa que lo recuerdan por su particular estilo y comentarios.

Aunque todo parece indicar que Aurelio estará de vuelta en la etapa final de esta décima temporada, por ahora solo queda esperar para saber si la misión de ‘Búfalo’ tendrá éxito y el entrañable lobo estará de nuevo en el templo de la imitación.

¿Cuántos participantes de ‘Yo me llamo 2025′ siguen en competencia?

