‘Zootopia 2′ lidera Disney+ con 32 millones de reproducciones en su primera semana

Desde que se estrenó en 2016, Zootopia se ha convertido en una de las películas animadas más queridas de Walt Disney Animation Studios. Su propuesta, ambientada en una ciudad llena de animales, junto con su mensaje sobre la diversidad y la inclusión, la hicieron destacar. La trama sigue a Judy Hopps, una coneja con el sueño de ser policía, y a Nick Wilde, un zorro astuto, quienes juntos se ven envueltos en una conspiración que amenaza la armonía de la metrópoli. Su impacto fue tan grande que no solo arrasó en la taquilla mundial, sino que también ganó el Premio Óscar a la Mejor Película Animada, convirtiéndose en un clásico moderno del cine familiar.

Nuevo récord de ‘Zootopia 2’

En su primera semana en Disney+, la película logró 32 millones de visualizaciones a nivel global, convirtiéndose en el contenido más visto de la plataforma durante su estreno. Sumando su secuela y la serie derivada Zootopia+, el universo narrativo ha acumulado más de 885 millones de horas de visualización en todo el mundo, lo que refleja un fenómeno que ha trascendido generaciones y formatos. Sin embargo, el impacto de “Zootopia 2” va mucho más allá del streaming.

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Zootopia 2 (Cine) EFE/EPA/WU HAO Fotografía por: WU HAO

En taquilla, la película rompió récords al convertirse en el estreno animado más taquillero de la Motion Picture Association, con una recaudación global de 1.900 millones de dólares. Esta cifra la posiciona como la octava película más taquillera de la historia. En América Latina, el éxito también fue notable: se estableció como el estreno más exitoso de Walt Disney Animation Studios en la región, superando los 130 millones de dólares y atrayendo a más de 31,3 millones de espectadores.

La expansión de la franquicia ha sido fundamental para su consolidación a nivel global. En 2023, el Shanghai Disney Resort dio la bienvenida a la primera área temática inspirada en Zootopia, donde los visitantes pueden explorar la emblemática “Metrópolis Mamífera”. Su atracción principal, Zootopia: Hot Pursuit, se ha convertido rápidamente en una de las más valoradas del parque, atrayendo a miles de fanáticos que desean vivir la experiencia más allá de la pantalla. De hecho, uno de cada cuatro visitantes afirma haber ido al parque específicamente por esta zona temática.

En esta nueva entrega, los entrañables personajes Judy Hopps y Nick Wilde regresan con una misión que es más desafiante que nunca. La llegada de un nuevo villano, Gary De’Snake, desata el caos en la ciudad, lo que obliga a los protagonistas a infiltrarse en territorios desconocidos y a poner a prueba su alianza. Bajo la dirección del equipo ganador del Óscar, formado por Jared Bush y Byron Howard, la película mezcla acción, humor y un poderoso mensaje sobre la confianza y la cooperación.