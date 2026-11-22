Si no sabes qué ver en esta tarde de domingo tenemos estas opciones para ti: ‘Perfectos mentirosos’, ‘Los altruistas’, ‘Somos así’, ‘Super Mario Galaxy: la película’ y ‘El tintineo del amor’. Foto: Prime Video; Netflix; HBO Max - Cortesía HBO Max

Si no sabes qué ver en esta tarde de domingo tenemos estas opciones para ti: ‘Perfectos mentirosos’, ‘Los altruistas’, ‘Somos así’, ‘Super Mario Galaxy: la película’ y ‘El tintineo del amor’.

‘Perfectos mentirosos’- Prime Video

Jude investiga qué pasó con su hermano, pero sus sentimientos se atraviesan en el camino.



Foto: Prime Video - Cortesía Prime Video

Jude Derry (Irene Balmes) quiere descubrir cómo murió su hermano Henry (Jorge Motos) y quien es el responsable de su deceso. La joven cambia su apariencia e ingresa a la universidad de Tagus y se infiltra en el círculo de los hermanos Cash: Aegan (Gleb Abrosimov), Adrik (Pau Simon) y Aleix (Pablo Scapigliati), los jóvenes, hijos de Adrien Cash (Asier Etxeandia), que tienen el control en el lugar, pues está convencida que por lo menos uno de ellos es el culpable. Las pistas parecen ser claras, pero la verdad es inesperada.

‘Los altruistas’- Netflix

Sam y Caroline vivieron un romance turbulento y conocieron la gloria y la caída financiera. Foto: Netflix - Ricardo Hubbs/Netflix

Caroline Ellison (Julia Garner) y Sam Bankman-Fried (Anthony Boyle) protagonizaron no solo un romance llevado al límite, sino uno de los mayores escándalos financieros del mundo. Basada en hechos reales, recorre la historia del fundador de Alameda Research y de su pareja, la CEO de la misma compañía, y el desvío de fondos de FTX (cofundada por Bankman-Fried) hacia Alameda. Sam fue condenado a 25 años por su culpabilidad en siete cargos de conspiración, además de fraude. La mujer que amó cooperó con la justicia y debe estar dos años en prisión. Con Hudson Williams como Duncan Rheingans-Yoo, Naomi Okada en el rol de Claire Watanabe y Madison Hu, quien personifica a Constance Wang.

‘Somos así’- Disney+

Cinco amigos viven y sobreviven al amor, el trabajo, el éxito y la salud. Foto: Disney+ - Cortesía Disney+

La comedia de ‘Nadie dice nada’ gira en torno a la vida de cinco amigos y los dilemas que viven cada día. Matías Bianco (Nicolás Occhiato) tiene problemas asociados al mundo de las relaciones y de las citas, Chía (Flor Jazmín Peña) tiene asuntos pendientes con la espiritualidad, Guillermina Palacios (Romina Giardina) lucha con problemas en el trabajo además de la separación matrimonial, Lucas (Santiago Talledo) que tiene una gran oportunidad como actor y Leonardo (Martín Garabal), el médico del grupo, obsesivo con los síntomas asociados a la salud.

Con Olivia Nuss como Josefina, Pedro Colletta en el papel de Bruno y Tomás Limansky quien desarrolla el rol de Hugo.

‘Super Mario Galaxy: la película’- HBO Max

Todo se complica en el Reino Champiñón por culpa de Bowsy. Mario y Luigi deben entrar en acción. Foto: HBO Max - Cortesía HBO Max

Mario (Chris Pratt) y Luigi (Charlie Day) viven tranquilamente en el Reino Champiñón, ya con Bowser (Jack Black), su enemigo, convertido en un ser diminuto, pero ahora, con la ayuda Yoshi (Donald Glover), el dinosaurio, deben enfrentarse a Bowsy (Benny Safdie), hijo del villano y salvar la princesa Estela (Brie Larson).

‘El tintineo del amor’- Lifetime

Andi se llevará una sorpresa relacionada con el hombre que le obsequió un cascabel navideño.



Foto: Lifetime - Cortesía Lifetime

La abogada Andi Kelton (Erin Agostino) comparte en un programa de radio, la historia de un cascabel navideño que le regaló un hombre de quien desconoce su identidad. Jake Emmitson (Romaine Waite), el presentador del programa, y los oyentes quieren ayudarla a encontrarlo. Con Conie Manfredi como Piper.

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