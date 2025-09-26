Popular al Parque 2025: artistas, horarios por día, a qué hora termina y más

El Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá nuevamente a miles de asistentes con la segunda edición del Festival de Música Popular al Parque, que se llevará a cabo el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre de 2025. Será un fin de semana con entrada libre en el que se presentarán artistas consagrados de la música popular, junto a nuevas voces locales que llegan tras ser seleccionadas en la convocatoria distrital de estímulos.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Edén Muñoz, reconocido cantautor y productor mexicano, exlíder de Calibre 50, quien debutará en Bogotá como parte de la programación. Además, figuras como Pipe Bueno, Alzate, Jhon Alex Castaño, Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez se sumarán a un cartel que busca rendir homenaje a los sonidos populares y agropecuarios.

Popular al Parque 2025: programación por días

El sábado 27 de septiembre la jornada comenzará a las 2:00 p. m. con el grupo distrital Carranwest. Luego subirán a tarima Kevin Leiva (2:50 p. m.), La Reseña (3:35 p. m.), Kelly Cárdenas (4:25 p. m.), Andrés Franco ‘El Agropecuario’ (5:15 p. m.), Jhon Álex Castaño (6:30 p. m.) y Giovanny Ayala (7:45 p. m.). El último show de la jornada estará a cargo del Heredero, programado para las 9:00 p. m.

El domingo 28 de septiembre la programación arranca desde la 1:30 p. m. con la Banda La Conexión (Distrital). Después se presentarán Ela Prieto (2:20 p. m.), Verde Monte (3:10 p. m.), Ciro Quiñónez (4:00 p. m.), Alan Ramírez (5:00 p. m.), Alzate (6:00 p. m.) y Pipe Bueno (7:15 p. m.). La jornada cerrará con la esperada presentación de Edén Muñoz (México), que comenzará a las 8:30 p. m.

En total, el público podrá disfrutar de más de 15 agrupaciones y artistas en escena, en jornadas que finalizarán antes de las 10 de la noche.

Recomendaciones para el festival Popular al Parque 2025

La entrada es libre.

El ingreso está permitido únicamente para mayores de edad.

Se permite el consumo responsable de bebidas alcohólicas dentro del evento.

Las puertas se abrirán desde las 12:30 del mediodía cada día.

Se recomienda planear con anticipación las rutas de llegada y definir puntos de encuentro para evitar contratiempos.