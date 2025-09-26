Popular al Parque 2025: artistas, horarios por día, a qué hora termina y más

El Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá nuevamente a miles de asistentes con la segunda edición del Festival de Música Popular al Parque, que se llevará a cabo el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre de 2025. Será un fin de semana con entrada libre en el que se presentarán artistas consagrados de la música popular, junto a nuevas voces locales que llegan tras ser seleccionadas en la convocatoria distrital de estímulos.
Uno de los momentos más esperados será la presentación de Edén Muñoz, reconocido cantautor y productor mexicano, exlíder de Calibre 50, quien debutará en Bogotá como parte de la programación. Además, figuras como Pipe Bueno, Alzate, Jhon Alex Castaño, Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez se sumarán a un cartel que busca rendir homenaje a los sonidos populares y agropecuarios.
Popular al Parque 2025: programación por días
El sábado 27 de septiembre la jornada comenzará a las 2:00 p. m. con el grupo distrital Carranwest. Luego subirán a tarima Kevin Leiva (2:50 p. m.), La Reseña (3:35 p. m.), Kelly Cárdenas (4:25 p. m.), Andrés Franco ‘El Agropecuario’ (5:15 p. m.), Jhon Álex Castaño (6:30 p. m.) y Giovanny Ayala (7:45 p. m.). El último show de la jornada estará a cargo del Heredero, programado para las 9:00 p. m.
El domingo 28 de septiembre la programación arranca desde la 1:30 p. m. con la Banda La Conexión (Distrital). Después se presentarán Ela Prieto (2:20 p. m.), Verde Monte (3:10 p. m.), Ciro Quiñónez (4:00 p. m.), Alan Ramírez (5:00 p. m.), Alzate (6:00 p. m.) y Pipe Bueno (7:15 p. m.). La jornada cerrará con la esperada presentación de Edén Muñoz (México), que comenzará a las 8:30 p. m.
En total, el público podrá disfrutar de más de 15 agrupaciones y artistas en escena, en jornadas que finalizarán antes de las 10 de la noche.
Recomendaciones para el festival Popular al Parque 2025
- La entrada es libre.
- El ingreso está permitido únicamente para mayores de edad.
- Se permite el consumo responsable de bebidas alcohólicas dentro del evento.
- Las puertas se abrirán desde las 12:30 del mediodía cada día.
- Se recomienda planear con anticipación las rutas de llegada y definir puntos de encuentro para evitar contratiempos.
