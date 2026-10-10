El mundo de las estrellas

 

El mundo de las estrellas
Publicidad

¿Por qué no vinieron Metálica o Fito Páez a los 30 años de Rock al Parque?

En este capítulo de Usted no sabe quién soy yo, edición especial por los 30 años de Rock al Parque, hablamos con María Claudia Parias Durán, directora de Idartes. En la charla, la funcionaria cuenta porqué no hay un grupo "mega taquillero" en esta edición del festival. También cuenta cómo ha cambiado el festival y el público que se ha formado tras tres décadas de rock and roll.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Por Joseph Casañas Angulo
Rock al parque cumple 30 años
Fotografía por: cortesía Canal capital

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación. joseph_casanas jcasanas@elespectador.com

Por Jessica Andrea Angulo Páez

jangulo@elespectador.com

Temas:

Bogotá

Colombia

Fito Páez

Metálica

Noticias hoy

Rock al Parque

Usted no sabe quién soy yo
Síguenos en Google Noticias
Publicidad
De tu interés
Publicidad
Lo que es tendencia