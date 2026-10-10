¿Por qué no vinieron Metálica o Fito Páez a los 30 años de Rock al Parque?

En este capítulo de Usted no sabe quién soy yo, edición especial por los 30 años de Rock al Parque, hablamos con María Claudia Parias Durán, directora de Idartes. En la charla, la funcionaria cuenta porqué no hay un grupo "mega taquillero" en esta edición del festival. También cuenta cómo ha cambiado el festival y el público que se ha formado tras tres décadas de rock and roll.